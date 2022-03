La marca nació en Río Segundo y tiene más de 13 años. “Desde Pancheto’s hace mucho tiempo que colaboramos con merenderos y con instituciones o personas que necesitan. En pandemia esto se incrementó por la gran necesidad de la gente. Desde el local queremos aportar un granito de arena. Veníamos pensando con mi señora en hacer algo canalizado porque sabemos que Los Carteludos conocen más quiénes son los que más necesitan y queríamos establecer un día para hacerlo, como lo hace la empresa McDonalds. Vamos a hablar con dos instituciones para que nos ayuden a organizar esto”, relató David.

La propuesta consiste en que por un alimento se otorga un ticket que vale por un pancho completo. Ese día, los muchachos de los carteludos estarán recibiendo las donaciones, y luego dentro del local se les dará el ticket correspondiente. “Hay muchas familias que no conocen panchetos y de paso colaborando, conocés el lugar. Tenemos preparados mil panchos y lo hacemos sin colaboración de otra empresa. La idea es que el año siguiente crezcamos, que sean más panchos. Ojalá se puedan contagiar otros comerciantes”.

David relató que viene de una familia de trabajadores de georgalos y su abuelo también fue un comerciante, más precisamente, pescadero. “Lo que me impulsa a ayudar son mis experiencias de joven. De niño nunca me faltó lo necesario, pero ya en mi adolescencia, he tenido altibajos y sé lo que es no tener un peso para comer, como también sé lo importante que es este pechón a la rueda. Nunca está de más colaborar”.

El evento será el día miércoles 16 de marzo a partir de las 19 horas en su local de calle Liniers 100, frente a la plaza Mitre.