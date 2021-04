Esta semana el Municipio alcanzará las 6.500 dosis colocadas contra el Covid

Luego del arribo de más de 800 vacunas de Sinopharm este lunes, desde el Municipio indicaron que esta semana se alcanzará una cifra cercana a las 6.500 dosis colocadas contra el coronavirus.

Así lo indicó a La 88.9 el director de Políticas Sanitarias, Martín Cugno. Asimismo, el funcionario advirtió que siguen aumentando los casos positivos, como así también las personas que se realizan testeos.

“Ayer nos llegaron vacunas de Sinopharm, y mañana ya las vamos a colocar. Con eso ya sumamos casi 6500 vacunas colocadas en Alta Gracia. La campaña viene muy bien. La gente está respondiendo. Algunas personas de la ciudad de Alta Gracia que han sido vacunadas en Córdoba, que eso no lo tenemos registrado. La verdad que estamos avanzando en cifras interesantes, de cara a esta segunda ola que esperamos un número alto de contagios, pero de menos contagios a personas de riesgo. Es lo que nosotros vamos a plantear como objetivo”, destacó el funcionario.

Respecto a la segunda ola de Covid, Cugno advirtió: “Visto que es una situación que nosotros esperábamos, que era posible que llegara el otoño y que probablemente haya un aumento no solamente de la patología covid, sino de la patología respiratoria en general. Es lo que nosotros en medicina vemos siempre. En este caso en pandemia, hemos visto en estos últimos 10 días un aumento importante de casos, que no llega todavía a lo que hemos tenido en los meses de septiembre y octubre del año pasado. Tenemos que estar muy atentos, no solamente el equipo de salud, sino todos los vecinos, toda la población en tratar de cuidarnos un poco más, de no dejar las medidas de bioseguridad”.

En otro punto, destacó que aumentaron los testeos: “Nosotros en la calle Carignani estamos haciendo más de 100 hisopados diarios y en ese lugar se hacen a personas con síntomas y a contactos estrechos”.

PUNTO DE TESTEO EN LA TERMINAL

“Está funcionando en la terminal hace aproximadamente un mes, pero ya en la ciudad, desde mediados de febrero. Primero en el polideportivo, después fue trasladado a la terminal de ómnibus. Probablemente sea trasladado de nuevo a otro lugar, ya que empieza el invierno y queremos un lugar más cómodo y seguro para ese equipo. Es un programa provincial que se llama ‘Volver a casa’, donde allí acuden personas que han estado en movimiento, que se han trasladado, y deberías recurrir por responsabilidad o duda de posibilidad de contagio, siempre y cuando sean asintomáticos”, comentó Cugno.