“Desde junio hasta ahora, tenemos 32 denuncias por robos de neumáticos”

En los últimos meses, el robo de neumáticos en la ciudad ha crecido de manera desmedida. Todo Pasa dialogó con Noelia Rodríguez Fidalgo, productora de seguros, quien habló sobre las estadísticas que maneja en su empresa y los gastos que implica un siniestro de este tipo para el propietario del vehículo. “Es un fenómeno que nos preocupa. Durante toda la semana recibimos denuncias de siniestros de este tipo. Desde junio hasta ahora, tenemos 32 denuncias, donde algunos vehículos se han quedado sin 3 ruedas incluso. Es un costo muy grande. Hoy en el mercado hay ruedas que cuestan más de 300 mil pesos, sin mencionar los daños colaterales”, expresó.

De acuerdo a las denuncias radicadas, las zonas de influencia en este tipo de siniestros no son los barrios peligrosos, sino cercanos al centro de la ciudad. Muchos usuarios de vehículos, han optado por no colocar las ruedas de auxilio para evitar el robo de las mismas. Otra cuestión que observó la productora de seguros, es el mercado paralelo que existe en la venta de neumáticos, desde la venta ambulante, como la feria de Villa Libertador en Córdoba capital, como la venta a través de internet.

Con respecto a las declaraciones de la Policía, quien negó que existieran denuncias en relación a robo de neumáticos, Rodríguez Fidalgo aclaró que todas las aseguradoras para recibir la denuncia, deben estar previamente realizadas en la Policía, y esto se hace de manera virtual. “Supuestamente tenemos un montón de cámaras en la ciudad, que nadie sabe si funcionan o no. Yo no he visto nunca un seguimiento de una cámara ni que hayan dado alguna solución”.

Por último, y no por ello menor, la productora de seguros comentó que hay un 40% de personas en la ciudad que circulan sin seguro, generando así un gran perjuicio al momento de ocurrir un siniestro vial, sobre todo a terceros. Este dato es preocupante, ya que desde la Secretaría de Transporte informaron que hay 45 mil autos registrados en Alta Gracia.