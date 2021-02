Desde la Cooperativa de servicios de Anisacate afirman que aumentó notablemente el retraso en el pago de boletas

Carlos Ríos, presidente de la Cooperativa Anisacate de servicios, comentó que aumentó considerablemente en el último tiempo el retraso en el pago de boletas, principalmente en las de electricidad.

En diálogo con RESUMEN, Ríos destacó dos factores por los que mermaron los ingresos de la empresa y aumentaron las intimaciones de corte de servicio a los usuarios: la falta de trabajo en medio de la crisis por la pandemia y la confusión respecto a los DNU lanzados por Nación en relación al no pago de tarifas.

“Hay mucha gente que está sin trabajo y otra que interpretó mal el DNU presidencial que se refería a un cierto sector de la sociedad, lo que no significa que no tenga que pagar nunca. Tendrán que hacer un plan de pago, porque entendieron mal, les llega una intimación y dicen ‘si el Presidente dijo que no hay que pagar la luz’“, remarcó.

Desde la Cooperativa lanzarán una moratoria que implica un 50% de descuento en el interés si se paga de contado o tres cuotas sin interés de financiación.

La falta de pago implica que se paralizan las inversiones, aunque la situación empieza a reiniciarse, indicó.

AUMENTO DE EPEC

La próxima factura llegará con un incremento del 15% aproximadamente, adelantó Ríos, ante la disposición de Epec.

“La realidad es que hace un año que el servicio no aumentaba y ahora tenemos a personal en paritarias. Eso repercute que haya más salida de dinero, pero de a poco se va normalizando lo que lleva a que mucha gente se acerque a ver cuánto está debiendo“, agregó.