Desde River a Boca: Los clubes del fútbol argentino contra Milei

En vísperas del balotaje que tendrá lugar el próximo domingo 19 de diciembre, entre Sergio Massa (por Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza), los clubes del fútbol argentino hicieron un masivo pronunciamiento en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas, una iniciativa que había planteado el candidato libertario a mediados del 2022. No solo alzaron su voz los clubes de Primera División, sino también los del ascenso.

A un mes de la consagración en la Copa del Mundo de Qatar, Milei había manifestado su interés y agrado por el modelo de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y por la participación de empresas en el fútbol, como ocurre en el Reino Unido. «¿Y a vos qué carajo te importa de quién es si ganás a River 5-0, es campeón del mundo, todo? ¿O preferís seguir en esta miseria, que tenemos cada vez fútbol de peor calidad? ¿Cómo nos va cada vez que salimos afuera de la Argentina?”, había argumentado el candidato, en una entrevista con Alejandro Fantino.

Quien inició la manifestación fue Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, al compartir en Twitter: «No a las SAD, sólo recuerden la presencia que tuvieron nuestros clubes ayudando a la sociedad en la pandemia». A este mensaje se sumó el Club Atlético Colón, que declaró: «El Club Atlético Colón le dice NO a las Sociedades Anónimas Deportivas. El club es de los socios». No obstante, no fue un movimiento austero, sino que lo siguieron tanto equipos emblemáticos como los del ascenso.

Boca reafirmó su carácter de Asociación Civil sin fines de lucro y subrayó: «la premisa de que nuestro club es de su gente, socios y socias que lo vuelven cada día más grande». Por su parte, River comunicó: «Siguiendo el espíritu de nuestros fundadores, rechazamos a las sociedades anónimas en el fútbol argentino, como ratificó nuestra Asamblea en 2016 al constituirse la Superliga».

Independiente publicó: «La Comisión Directiva está convencida de que nuestro Club tiene que seguir siendo una Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Tal como indica nuestro estatuto, nunca resignaremos esta figura. El club es de los socios y las socias». Además, Racing sostuvo: «Nadie nos tiene que explicar qué significan las SAD en un club de fútbol. Nuestros socios, socias e hinchas, quienes recuperaron la democracia para Racing, lo saben bien. Por pasado, presente y futuro, Racing Club ratifica su condición de asociación civil sin fines de lucro».

San Lorenzo se unió al grupo, remarcando lo establecido en el Artículo 8° del Estatuto del club. «No se podrá convertir la asociación civil en sociedad anónima o cualquier otro tipo de encuadre societario», explayó. Otros clubes, como Huracán, Estudiantes, Newell’s, Arsenal, Banfield, Platense, Barracas Central, Unión de Santa Fe, Lanús, Chacarita, Estudiantes de Río Cuarto, Tristán Suárez, Ferro Carril Oeste, Quilmes, Almagro, Brown de Adrogué, Villa San Carlos, Comunicaciones, All Boys, Nueva Chicago y Defensores de Belgrano, también han expresado su rechazo a las SAD y respaldan la posición de mantener a los clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro.

Fuente: Olé.