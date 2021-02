Despeñaderos: Increpó a quienes le robaron y ahora vive un calvario

Una verdadera pesadilla es la que vive Yesica y su familia luego de que denunciaran a quienes les habrían robado pertenencias del interior de su auto. Hoy son amenazados y hasta agredidos y temen salir de su casa.

“Todo empezó el día lunes 1 de febrero en horarios de la madrugada, escuché ruidos frente a mi casa y a mi perro ladrar. Me asomé y no vi a nadie pero en el transcurso del día me acerco a mi vehículo y me doy con que me habían sacado el estéreo y algunas pertenencias de mi hijo menor, un bolso, ropa y pañales, entonces ahí nomas fuimos a hacer la denuncia y nos dimos con que habían cometido varios robos el mismo día”, inició la damnificada en diálogo con RESUMEN.

No obstante, algunos días mas tarde el esposo de la denunciante se topó en la calle con un sujeto a bordo de una motocicleta y reconoció algunas de sus pertenencias. “Este chico tenia cosas de mi hijo y iba acompañado por una mujer, mi marido se trenzó en pelea con él y el chico salió corriendo pero lo amenazó de que iba a volver con un familiar. Después vino a casa con otro mas y nos dijeron ‘los vamos a hacer bosta y no salgan de su casa porque les vamos a robar mas cosas'”, expresó angustiada la mujer.

La cosa no terminó allí. La familia denunció las amenazas de estas personas y dijeron tener seguridad de que eran los autores del robo del que habían sido victimas. Pero, los damnificados siguieron siendo ellos.

“El domingo pasado mi marido me lleva en el auto y me deja en la casa de mi mamá. Después el se va a la casa de mi suegra y en el camino estos dos chicos lo atacaron con palos y piedras, le rompieron el parabrisas y la luneta trasera. Otra vez denunciamos por los daños pero ellos siguen libres. Nos dijeron que esta en manos de la fiscalía de Alta Gracia pero todavía no tenemos una solución”, agregó Yesica a la vez que aseguró que los denunciados “son conocidos en la zona por robar”, aunque la mayoría de los hechos que se les asignan, los habrían cometido de menores.