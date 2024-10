Después de lanzar tres álbumes planeados, Coldplay dejaría los escenarios

La banda británica Coldplay se prepara para lanzar su décimo álbum, Moon Music, el próximo 4 de octubre, marcando el inicio de la cuenta regresiva hacia el fin de su carrera discográfica.

El vocalista Chris Martin reveló en una entrevista con Zane Lowe de Apple Music que el grupo tiene previsto producir sólo dos álbumes más después de este lanzamiento, estableciendo así un límite autoimpuesto en su producción musical.

“Vamos a hacer solo 12 álbumes propiamente dichos y eso es real. Sí, lo prometo”, afirmó Martin. El cantante explicó que esta decisión se basa en la creencia de que “menos es más” y en un deseo de mantener un alto estándar de calidad en su producción musical. Y añadió: “Es realmente importante que tengamos ese límite”, agregó, sugiriendo que incluso para algunos de sus críticos, “aún menos sería aún más”.

Martin comparó esta decisión con las obras de otros artistas reconocidos, señalando que existen solo siete libros de Harry Potter, alrededor de 12 álbumes de The Beatles y una cantidad similar de Bob Marley. “Tener ese límite significa que el control de calidad es tan alto en este momento, que para que una canción lo logre, es casi imposible, lo cual es genial”, admitió.

El frontman de Coldplay también mencionó que, a pesar de que podrían estar “navegando sin rumbo” en este punto de sus carreras, la banda está “tratando de mejorar”.

Además, Chris Martin expresó su deseo de dar a los otros miembros de la banda la oportunidad de vivir sus propias vidas fuera del estudio de grabación. “No quiero que, cuando tengamos 60 años, estar diciendo: ‘Will [Champion], te necesitamos. ¡Vamos! ¡Podemos hacerlo mejor que esto!’”, comentó, refiriéndose al baterista de la banda.

Sin embargo, el vocalista de Coldplay aclaró que el fin de la producción de álbumes de estudio no significará el final de su carrera musical. “Eso continuará de alguna manera, pero hay algo especial en lo de Coldplay”, dijo, sugiriendo la posibilidad de proyectos paralelos con sus compañeros de banda Guy Berryman, Phil Harvey, Will Champion y Jonny Buckland.

Agregó: “No sé de dónde salen las canciones. No sé de dónde vienen las ideas, pero me vienen desde hace cuatro o cinco años. Me dicen: ‘Tienes que acabar así’, y confío en ello igual que confío en las canciones”.

Por lo tanto, si se reúnen a hacer algo juntos, “será algo diferente, o será una cosa secundaria, o será una compilación de cosas que no habíamos terminado”, explicó Martin.

Lo dicho recientemente por Martin desmiente declaraciones anteriores hechas en 2021, cuando sugirió que Coldplay lanzaría su último álbum en 2025. En ese momento, indicó que la banda probablemente continuaría de gira, pero dejaría de crear nuevo material. “Tal vez hagamos algunas cosas colaborativas, pero el catálogo de Coldplay, por así decirlo, termina entonces”, había indicado a BBC Radio 2.

Moon Music, el décimo álbum de Coldplay, será lanzado este viernes 4 de octubre. El disco fue precedido por los sencillos “Feels Like I’m Falling In Love” y “We Pray”, que alcanzaron los puestos 16 y 26 respectivamente en la lista de sencillos del Reino Unido.

Cabe destacar que los nueve álbumes anteriores de Coldplay han encabezado la lista de álbumes del Reino Unido, siendo Music Of The Spheres, lanzado en octubre de 2021, el más reciente en lograr esta hazaña. Desde su formación en Londres en 1996, la banda ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los grupos más exitosos de la historia.