Destacan la conformación de una asamblea de vecinos en José de la Quintana

Este sábado se conformó la asamblea de vecinos de José de la Quintana, donde se eligió una nueva Comisión Vecinal. Se trata de un gran avance en la representación de los habitantes de la zona, que con amparo del Instituto Provincial de Capacitación Municipal, pueden evacuar sus pedidos y necesidades dentro de una mesa de trabajo.

Esto lo remarcó Maximiliano Caminada, director general del Instituto, en diálogo con La 88.9. “Desde principios del año 2020 ya se viene trabajando con un grupo de vecinos y con el presidente comunal de Villa San Isidro, Claudio Peña, con la idea de conformar esta comisión de vecinos de la zona de José de la Quintana, más que nada para que las necesidades que tengan en ese sector”.

“Tiene un antecedente de más de un año de trabajo, donde los representantes de distintas organizaciones sociales que trabajan en la zona llegaron con el arte, la cultura, los derechos de las mujeres, temáticas de género. Hay otras organizaciones que trabajan mucho con lo que son los derechos de niños, niñas y adolescentes, de hábitat. Se conformó una mesa de trabajo en el cual ellos determinaros 5 puntos de importancia de lo que era la zona, sobre los cuales querían trabajar”, agregó.

Asimismo, Caminada dijo que es difícil pensar en la conformación de una comuna: “La realidad es que hoy la provincia de Córdoba ha tomado la decisión de no crear nuevas comunas y municipios. La provincia tiene 427 localidades, entre comunas y municipios. Para la parte administrativa, es bastante complicado”.

Respecto a la formación en administración pública, el funcionario afirmó que el Instituto no busca “generar capacitaciones porque sí”: “Entiendo que esa estigmatización muchas veces se tienen que hacer responsables que han estado al frente de las distintas administraciones municipales, en toda la provincia de Córdoba, de por ahí no haber generado las herramientas necesarias para que el personal de la municipalidad se capacite. No solamente que eso sea una devolución hacia el vecino que paga sus impuestos y que la persona que lo atienda, tenga la capacitación necesaria, sino también como una motivación personal“.

“Si esa persona que durante años ha estado sentada atrás del mismo escritorio y nunca le diste la posibilidad de que vea una posibilidad de crecimiento, ya sea intelectual o de trabajo, que le permita escalar categorías, es muy difícil después pedirle que salga de esa zona de confort. Estamos generando esas herramientas, bajándolas al territorio, capacitando en distintas temáticas y también para todos los hábitos de la gestión municipal”, ponderó.