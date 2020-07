“Destrabar el conflicto del transporte a nivel local, va a servir para hacerlo a nivel provincial”

Esta mañana, delegados del gremio de AOITA en la ciudad, junto a un grupo de choferes, mantuvieron una reunión junto a los distintos concejales, a fines de visibilizar la difícil situación que desde el inicio de la pandemia y ante el parate de su actividad, vienen atravesando.

Al respecto, Ricardo González de Alta Gracia CRECE, habló con la 88.9 y se refirió al encuentro, a la vez que anticipó que ambos bloques decidieron intervenir para intentar destrabar el conflicto. Por lo menos, a nivel local.

“Los choferes manifiestan que no están cobrando como deberían cobrar y la empresas utlilizan los fondos para otras cuestiones. Nos dicen que la situación es bastante agobiante. Sus salarios no son tan altos como la gente cree y no se les está dando una solución”, inició el referente del Pro y continuó: “creemos que destrabar el conflicto a nivel local va a servir para hacerlo a nivel provincial y los dos bloques acompañaron el pedido al intendente para que nos de los informes que necesitamos”.

A lo que González aludió fue a la necesidad de conocer de fondo sobre el dinero que les fue girado a las empresas locales. Para, de este modo, contar con la información y herramientas necesarias que les permitan desajustar el conflicto.

“La idea es lograr algún mecanismo desde el Ejecutivo y el Concejo que permita dar una solución. Sabemos que la situación económica es difícil y por este conflicto muchos están trabajando menos horas y eso influye en su economía. El estado debe estar atento porque es un servicio esencial y se debe garantizar que se preste ese servicio. Por lo que nos dijeron los delegados a nivel provincial, los subsidios alcanzan para pagar la nómina salarial y ellos no entienden como eso no se ve aplicado a los salarios“, culminó el Concejal.