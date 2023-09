Destrozaron el portón y las cámaras y robaron varios objetos de una vivienda de B° Caferatta

Otra vez, un hecho de inseguridad sacude a los vecinos de B° Cafferatta.

Ayer, ladrones ingresaron a una vivienda del sector y tras violentar el portón de ingreso y revolver todo lo que había a su paso, arremetieron con varios objetos de valor. Entre ellos, dos computadoras notebooks, dinero en efectivo y hasta dos handyes.

El damnificado, sabe que todo ocurrió en un lapso de 10 minutos y asegura que no es la primera vez. «Hace tres meses también entraron por el fondo y me rompieron las cámaras. Yo soy una persona que vive sola por lo que cuando no estoy siempre está sola la casa», explicó el hombre a RESUMEN.

Los delincuentes le llevaron el sueldo que tenía guardado. Y, al salir, uno de ellos quedó captado por las cámaras de seguridad.

La denuncia ya fue radicada y la Justicia investiga.