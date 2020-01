Detuvieron al Trucha por supuesto abuso a un menor

El Fiscal Fernández actuó anoche de oficio cuando se enteró de un supuesto abuso (sin denuncia formal) a un menor de nuestra ciudad. Pidió el Juez de Control (de Córdoba al que le compete el caso) que intervenga y que se ordene su traslado e internación.

El Fiscal dispuso la detención luego de la investigación pertinente.

El Trucha se encontraba en cercanía a la vivienda del niño y el hecho refiere a “tocamientos”. No se brindarán más detalles a fin de resguardar la identidad de la víctima.

Los hechos previos

El hombre, más conocido como “Bocha”, “Trucha” y últimamente como “el acosador de la Avenida”, está en boca de todos desde hace casi un año y algunos meses, cuando una mujer decidió exponerlo en las redes sociales acusándolo de acoso, entre otras cosas. Ese fue el puntapié para que otras tantas salieran a respaldar la versión, asegurando haber vivido situaciones similares con la misma persona.

En ese entonces, el fiscal Diego Fernández, había confirmado: “Tenemos una denuncia del mes de septiembre, de una mujer que asegura que él la habría manoseado, a partir de allí se lo imputó por abuso sexual simple con tocamiento (…) pero no hay más denuncias en ninguna de las dos fiscalías”, a la vez que explicó que el hombre “tiene problemas psiquiátricos de larga data pero no tiene antecedentes por algún tipo de abuso. Estuvo detenido por hurto y fue declarado inimputable por su condición. También tiene varias denuncias por violencia familiar”.

Lo cierto es que la mayoría de las denuncias radicadas contra el “Trucha”, no prosperaban porque se trataba de hechos contravencionales que no estaban tipificados dentro de lo que se considera delito, como el acoso callejero.

A un neuropsiquiátrico

En febrero de este año, y con varias acusaciones más, el tema parecía haber llegado a una solución, cuando decidieron internarlo en un neuropsiquiátrico. Esto, a raíz de que una vecina denunciara que cuando regresaba de trabajar, éste la había interceptado por avenida del Libertador, en cercanías de una obra en construcción y la había manoseado. La mujer explicó a RESUMEN que desde la policía le manifestaron que por la “condición” de salud del hombre, nada podían hacer al respecto. Esto, generó que el padre de la víctima decidiera hacer justicia por mano propia y fuera tras el sujeto y lo atacara con un palo. La ola violenta, que no fue otra que la consecuencia de este vació legal se trasladó a las redes sociales donde ya se estaba gestando un grupo con la finalidad de agredir al hombre. Claramente, la internación era una urgencia, no solo para prevenir un nuevo ataque sino también para resguardar su integridad física.

De nuevo en la calle

El pasado 3 de junio desde Seguridad Ciudadana confirmaron que nuevamente habían capturado al “Trucha” por calle Franchini. Según dijeron, éste se había escapado del nosocomio en donde estaba internado, por lo que volvieron a detenerlo para que la Justicia ordene nuevamente su traslado. Al hombre se lo podía ver desde hace varias semanas “como si nada” en la zona del centro pero claro, nadie sabía que estaba prófugo.

Lo que resultó hasta bizarro fue lo poco que duró su aprehensión; ya que sólo unas horas más tarde fue visto plácidamente por calle Sarmiento y su foto no tardó en aparecer en las redes. Ante el desconcierto, la respuesta de Seguridad Ciudadana fue que el sujeto había quedado en libertad por disposición del fiscal Fernández; pero que junto con la familia del hombre estaban trabajando para lograr su internación. Esto generó el malestar del mencionado Fiscal, quien a través de un comunicado, salió a desmentir dicha versión, explicando que el caso había dejado de ser de su competencia desde la internación del imputado, y que era el juzgado de ejecución de la ciudad de Córdoba quien actuaba en el caso.

Ese mismo día ingresó el pedido que la hermana del Trucha, solicitó ante su Fiscalía para la re internación de su hermano, argumentando que no lo podía tener bajo su cuidado porque tiene una hija de 12 años y el hombre no está apto para la sociedad, por eso, pedía su resguardo.

Finalmente, y tras un comunicado del Fiscal Fernández, el sábado siguiente una mujer había radicado una denuncia por amenazas. Tras esto, el trucha volvió al neuro.

Semanas después el hombre fue visto de nuevo en la calle.

De oficio

