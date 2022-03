Deuda de gas 2018: deben enviar mail solicitando la reducción del 100% de interés

«Las personas que adeuden facturas de gas en virtud del decreto 311/20 tienen la posibilidad de pagar con reducción del 100 por ciento de intereses en una cuota y a más cuotas reducción progresiva de intereses. Las que no puedan abonar deben realizar el reclamo vía mail con los datos de la cuenta y del titular o del usuario y su condición de jubilado o vulnerable -que está comprendido dentro del Dec 311/20- para que puedan obtener un plan de 30 cuotas con un interés más reducido. Si bien hoy no le pueden cortar el servicio porque el reclamo no ha sido resuelto, la deuda está y hay que aprovechar que se lo puede pagar en 30 cuotas y terminan con ese problema» explicó a RESUMEN, la contadora Alicia Maurelli.

La contadora explicó que tras el tarifazo en el servicio de gas que llevó adelante Mauricio Macri en el invierno del 2018, miles de vecinos de toda la provincia de Córdoba se unieron y presentaron una solicitada masiva pidiendo se revea la situación. Aquí en Alta Gracia, fue ella quien funcionó de nexo entre los clientes y Enargas. Realizó una convocatoria a través de las redes sociales, a partir de lo que le sucedió: le llegó una boleta de 6500 pesos y teniendo en cuenta su situación -una hija con discapacidad- no podía abonarla.

El documento afirmaba que se pretendía cobrar un consumo estimado “en violación de la ley 24240 (art. 29) y por no haber devuelto a los usuarios las sumas que cobrara indebidamente en los periodos anteriores”.

También se pidió la devolución de las sumas percibidas indebidamente sean devueltas con intereses. Asimismo se solicitó que se le apliquen las sanciones – multas a favor de los usuarios – que le correspondan por violación de la ley.

Maurelli aclaró a este medio que el problema aún no fue resuelto-marzo del 2022-, sin embargo la empresa arbitró los medios para que quienes quieran abonar el valor histórico puedan hacerlo con ciertas comodidades o beneficios. Se puede pedir abonar sin interés en una cuota o en 30 cuotas con un muy bajo interés, expresando cúal es tu vulnerabilidad: si sos jubilado, si tenés una persona a cargo con discapacidad, o si tenés bajos o nulos ingresos.

El mail para comunicarse es [email protected]