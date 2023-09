Devolvió 40 mil pesos que le entregaron en un local por error: «Aún hay gente honesta»

Este martes, una vecina de Alta Gracia no dudó en contar a través de las redes sociales el importante gesto que la empleada de una panadería de la ciudad, tuvo para con ella al haberle entregado dinero de más por error. Si bien se supone que «es lo que hay que hacer», es una conducta a destacar en estos tiempos que corren en donde el oportunismo está a la vuelta de la esquina.

Todo ocurrió cuando Ines, la clienta, fue a la panadería «Las Delicias» de calle Dalinger y tras hacer una compra, le pregunta a la empleada si necesitaba billetes de $100 pesos. La trabajadora respondió que sí, y fue allí cuando la mujer le entrega de manera equivocada la suma de $40 mil pesos.

«Ella me da 4.000 pesos (4 billetes de mil) y yo por equivocación le di 40.000. Cuando llego a casa me doy con que m faltaba plata, volví a la pana y ya m estaba esperando ella con mis 40.000 en la mano!!!!!!!. Con esto me doy cuenta q todavía hay gente honesta!!! Cualquiera en su lugar se hubiese negado o como pasa que te dicen ‘ya saliendo del negocio no tiene queja alguna’ MUCHAS GRACIAS», posteó la mujer, a la vez que recordó una experiencia previa que tuvo en la que nunca le devolvieron el dinero.

No se conoce la identidad de la empleada honrada, asimismo se valora su actitud.