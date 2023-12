Durante la mañana de este miércoles, la licenciada Claudia Casadei, Nutricionista, se comunicó vía telefónica con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», aconsejó sobre la alimentación a fin de año: «Diciembre es un mes que desafía todos nuestros hábitos. Por lo que es importante prestarle atención a cuáles son aquellos recursos que me favorecen a mi y sostener este estilo de vida saludable. Hay que hacer un cambio de chip y decir qué voy a sostener. Hay que sostener la cantidad y no la calidad en la alimentación. Hay que aprovechar este mes para salir de esa relación tóxica con la alimentación».

«Los precios son un punto de preocupación y consulta constante. Lamentablemente seguimos asociando la alimentación sana con productos caros. Hay que dejar de demonizar las harinas, sino aprender a consumirlas en cantidad y calidad adecuada. Además, se pueden elegir vegetales de estación y otras proteínas. Hay que enriquecer y variar el plato. Además, hay que reciclar la comida en otros platos. Estamos acostumbrados a la abundancia y no a reutilizar los alimentos», dijo.

«Hay que cocinar medido o aprendo a reutilizar con los alimentos que me sobraron. Hay que hacerlo simple y práctico, porque sino no sostenemos la costumbre de cocinar. Todo eso agiliza la cocina cuando no somos amantes. No hay que esperar el momento perfecto para empezar a hacer un cambio de hábitos», finalizó.