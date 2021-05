Diputados tratará un nuevo proyecto para que el proceso de adopción sea gratuito

“El proyecto surge de una reunión que tuvimos con papás adoptivos que han pasado por este proceso que no solamente es burocrático, sino que también es muy costoso”, explicó Carrizo a nuestro medio. Para contextualizar, en la actualidad un juicio de adopción cuesta, de acuerdo al código arancelario en Córdoba, entre 70 mil y 270 mil pesos. Para una familia media, cualquier pareja de la misma clase o una persona que esté decidida a adoptar es una cuestión a considerar y es un obstáculo que no debe existir. El objetivo es que este instituto, explicado por la diputada, es promocionar e incentivar a que esos niños encuentren un hogar definitivamente.

El costo antes mencionado, es lo estimado dentro de una etapa del juicio, que claramente lleva a que muchos de los que desean formar una familia, lo terminan abandonando. “Nosotros proponemos modificar esto y que sea un proceso gratuito, articular con las provincias. No queremos que los abogados trabajen gratis, sino que queremos que las provincias articulen los convenios necesarios para que todas las familias que deseen esto, lo puedan lograr” aclaró la representante de la UCR a nivel nacional.

En estos momentos, hay más de 8000 niños, niñas y adolescentes esperando ser adoptados en el país. Otro de los objetivos es también acelerar el proceso de adoptabilidad, ya que a medida que el niño o niña crece, se pierde el interés en adoptarlo, puesto que es más difícil el proceso de adaptación e integración en la nueva familia.

El proyecto pasó a Comisión de Legislación General en el día de ayer. “Venimos muy contentas por la repercusión”, manifestó Carrizo, y agregó que están desarrollándolo conjuntamente con los demás bloques de la Cámara. “En esto hemos trabajado codo a codo. Además, no nos da margen la realidad. De 10 niños, 6 son pobres. Nosotros debemos trabajar por nuestra niñez y nuestra adolescencia, que son los argentinos del mañana que nosotros no les garantizamos los derechos básicos. No podemos permitirnos esas cosas” concluyó.