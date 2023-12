Doble homenaje: Zac Efron recibió su estrella en el Paseo de la Fama y honró a Matthew Perry

Este lunes, Zac Efron recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero durante la ceremonia, el artista honró la memoria del actor Matthew Perry, quien falleció el pasado 28 de octubre.

«Quiero agradecer a alguien que ya no está aquí hoy, a Matthew Perry, que fue muy amable y generoso conmigo. (…) Colaborar con él en los últimos años fue muy divertido y realmente me impulsó y motivó de muchas maneras que me llevaron a otro nivel en mi carrera», dijo minutos antes de develar su estrella.

Cabe recordar que Efron interpretó la versión joven de Perry en la película «17 Otra Vez”, en el año 2009. Esta seguía la historia de Mike O’Donnell, un hombre al que se le presentaba la oportunidad de cambiar su vida al volver a tener 17 años.

Además, el cantante y bailarín calificó de “surrealista” la experiencia de recibir un homenaje que consideró que es una “verdadera tradición de Hollywood”. Mientras que se tomó el tiempo de dedicar todo su discurso para agradecer a sus familiares, amigos y seguidores, que lo han acompañado a lo largo de su carrera.

“Ni en mis sueños más salvajes me imaginé esto, es una locura. (…) Me doy cuenta de lo increíblemente afortunado que he sido en los últimos 20 años de mi vida. He sido bendecido por la gente más talentosa y creativa”, señaló.

En la ceremonia de revelación de la estrella, Zac estuvo acompañado por varios de sus amigos. Entre los que se destacan Miles Teller, con quien trabajó en «The Akward Moment» (2014), el director Sean Durkin y Jeremy Allen White, con quienes recientemente llevó a cabo la cinta «The Iron Claw», sobre la vida del luchador profesional Kevin Von Erich y su familia, que estrenará el próximo 22 de diciembre.

«Lo que más admiro de Zac es la forma en la que apoya a su elenco. Nos defiende y nos impulsa a dar lo mejor de nosotros. Creo que es desinteresado y sin ego, como si no supiera que en realidad es una estrella de cine. Por eso estamos aquí hoy poniendo una gran estrella en el suelo con su nombre para que no se pueda olvidar de eso», dijo Allen White, protagonista de la serie «The Bear».

Efron adquirió fama por su papel de Troy Bolton en la franquicia de películas para televisión de Disney «High School Musical», que lo convirtió en un ídolo adolescente. A partir de entonces su carrera como actor fue en ascenso, participando en cintas como «Hairspray» y «The Lucky One», y en los últimos años su trayectoria también ha estado marcada por su labor altruista como activista ambiental.