Doctor altagraciense es viral en España: dos millones de reproducciones en Youtube

Fernández nació, creció en Alta Gracia y se recibió de médico en la Facultad de Medicina de la UNC en el año 2008. La vida lo llevó a mudarse a España en el 2010, sin antes homologar su título, por supuesto y gestionar la ciudadanía euorpea. Allí realizó su especialidad, Nefrología en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (UPGC) y un Máster en Nefrología Intervencionista. Desde entonces vivió en varios sitios, primero vivió en Italia, luego en el sur de España, en Fuengirola (Andalucía), luego en Barcelona (Cataluña) y finalmente a Las Palmas de Gran Canaria donde reside actualmente. Trabaja en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Desde hace un año, creó el Canal «Medicina Pills» (pastillas de medicina en inglés) del «Doctor Juan Manuel Fernández». Actualmente cuenta con 22.400 suscriptos pero las vistas ascienden a 38 mil y recibe comentarios de personas de todo el mundo. «En cuanto al canal de Youtube, vi varios videos con gente que daba consejos y explicaba cosas que a mi modo de ver no era el correcto. Nosotros hacemos medicina occidental, basada en la evidencia científica, aplicando el método científico. Mucho de lo que veía o la gente decía no era correcto o hasta consejos irresponsables que podían ser perjudiciales para los pacientes. Entonces surgió la idea de hacer un canal para compartir algo de los conocimientos que yo tengo y llevar claridad a mis pacientes, plasmándolo de manera lo más simple posible, a través de videos» explicó a RESUMEN.

Uno de sus videos, «Cómo bajar la presión arterial de forma natural, sin medicamentos» realizado en junio del 2021, tiene 1.958.058 vistas.

Sobre los videos, detalló: «La verdad es que por esto del trabajo, del máster y del doctorado no he podido dedicarle tiempo, pero básicamente a los videos los grabo yo solo, luego tengo que editarlos, ponerle los efectos, ver cómo quedan, subirlos, optimizarlos para que la gente los pueda encontrar, por ello cada video lleva muchísimo trabajo. La idea es que alguien me ayude a producirlos, para hacer más cantidad».

«Lo que me convenció de la importancia de esta forma de comunicación, es que cuando yo preparo una sesión clínica para mis compañeros de trabajo médicos o una charla o hablo con un grupo pequeño de pacientes, tengo muchísmo trabajo de días para prepararla y luego la ven entre 8 y 15 personas y se pierde todo el esfuerzo. En cambio por acá, cualquiera puede verlo cuantas veces quiera, de hecho ya hay uno que tiene casi 2 millones de reproducciones. La mentablemente no he tenido el tiempo que se necesita para dedicarle pero creo que se puede ayudar mucho a la gente a través de la difusión de información cinetífica desde el punto de vista médico, intentando ayudar, ese es el principal objetivo del canal» agregó el doctor.

Sobre si conoce cuál es su público, narró: «En cuanto a las métricas, es increíble la cantidad de información que brinda Youtube. Como es de esperar, la mayoría de los televidentes son mayores de 40 años, tanto hombres como mujeres. Son oriundos de los países México y Estados Unidos. Luego sigue Argentina, España, Chile, Colombia y Centroamérica».

«Podría crecer exponencialmente si realmente si lo hago más seguido. También me hice un canal en Tik Tok, ya un poco más para reírme, en ´plan gracia´ que hace un año que no hago videos pero tenía hasta 70 mil seguidores. Ese no divulga nada científico. Esto requiere tiempo y dedicación, aquellos que se dedican a ésto lo hacen a tiempo completo. Pero entre el trabajo, el estudio y la vida personal no me alcanzan las horas del día» concluyó.