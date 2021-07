Doctora altagraciense vacunada con Sputnik V se contagió de covid y no lo transmitió

La especialista en medicina familiar y general, Nadia Rosanova, (Matrícula 38774/1) quien es nacida en Alta Gracia pero actualmente vive en Córdoba Capital, habló con el equipo de “Todo Pasa” sobre una situación particular que vivió hace pocos días.

“En diciembre del año pasado me vacuné con la primera dosis de Sputnik V, fui una de las primeras, incluso antes que el personal que trabajaba en la Terapia Intensiva. En aquel momento, muchos profesionales tenían miedo a vacunarse debido a la campaña mediática que se hacía desde los medios hegemónicos contra la vacuna“. La doctora contó que previo a la vacuna, se le realizó un análisis de sangre para observar si se habían contagiado de covid19 anteriormente y le dio negativo. Recibió la segunda dosis en enero.

La profesional trabaja en el Hospital Provincial Ramón Mestre en el ala Covid. Actualmente, post vacunación, los médicos se testean esporádicamente. El 11 de julio pasado, Rosanova se realizó un análisis de sangre para ver los anticuerpos que tenía y “me doy con al sorpresa de que me infecté de coronavirus-calculamos un mes atrás- y no contagié ni a familiares ni a compañeros, ya que no presenté síntomas ni yo ni ninguno de mis allegados”.

En su relato, la médica explicó que los anticuerpos anticore y los anti spike (de la vacuna) se dosan de maneras diferentes con dos test distintos, por eso se puede diferenciar quienes cursaron la enfermedad de quienes no.

Descenso de casos de covid en Córdoba

Hablando del contexto general en Córdoba, Rosanova narró que hay un descenso marcado de los casos, “no quedan muchos internados graves, incluso hubo días con las camas vacías, lo cual demuestra la eficacia de las vacunas. Aunque se siguen dando casos de personas jóvenes no vacunados con síntomas leves a moderados, por eso es importante que se anoten y se vacunen, no sólo por ellos, sino para que no contagien a los adultos mayores”.

Con respecto al futuro de la pandemia, si se espera o no una tercera ola-la Delta-, la doctora especialista en medicina familiar, afirmó: “Hay dos teorías, algunos dicen que faltan dos años para que finalice todo ya que el virus va a seguir mutando y otros, los más positivos, plantean que ésto terminará a fin del 2021, ya que Argentina tiene el 50 por ciento de la población ya con la primera dosis y la inmunidad de rebaño se da con el 70. Siempre y cuando las vacunas resistan a la cepa ´Delta´ que será la predominante en los siguientes meses“.