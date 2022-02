Don Quito celebra sus 78 años preparando los mejores sándwiches de la región

El Almacén de Campo “Quito” se encuentra ubicado en Falda del Carmen, a kilómetros de Alta Gracia. Allí, su dueño Juan Manuel, ha pasado más de la mitad de su vida dedicándose a la venta de sándwiches. “Empezamos hace varios años, cuando se hizo el asfalto. Antes de los sándwiches hacíamos picadas, pero al pasar tanta gente viajando, para acelerar los tiempos empezamos con los sándwiches. Empezamos siendo mi señora y yo, y los hacíamos en el momento, como ahora. Me buscan porque saben que el fiambre es bueno y abundante, con manteca y mayonesa como quiera el cliente”. Según Juan, la fama de sus preparaciones son gracias a la misma gente y el boca en boca, y describió a su sándwich como abundante, recalcando que lo principal es la calidad de la materia prima.

Entre las figuras reconocidas que visitaron el lugar se encuentran Sergio Denis, Pechito López, canales de Buenos Aires, de Córdoba. “Peter Alfonso, que vino desde Carlos Paz, también vinieron muchos corredores de autos, incluso Binner de Santa Fe”, agregó Don Quito. El conocido almacenero comentó que la gente de paso es la que más compra, gente de Córdoba que pasa para traslasierras, e incluso algunos tienen ya días fijos, como los motoqueros que se acercan los sábados, y los bicicleteros, que los visitan los domingos.

El almacén tiene más de 130 años, y Don Quito se encuentra hace 47 años frente al negocio. “Es mucho sacrificio. Abría a las 7 am y terminaba a las 2 am. Hoy cumplo 78 años, y agradezco a dios, a la vida por todo lo que me ha dado”.