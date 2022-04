“Donde el intendente me diga que tengo que ir, voy a ir”

El anuncio se realizó durante la semana pasada durante la sesión del Concejo, donde el intendente dio a conocer las modificaciones dentro del cuerpo legislativo con el traslado del actual Secretario de Ambiente y Transporte a la oficina de los ediles. En este contexto, Mónica Prada, será desplazada de su puesto dentro del bloque oficialista y reubicada de manera orgánica en otra posición dentro del armado municipal. Sin embargo, el dilema de la situación surgió a partir de rumores que se corrieron por la ausencia de la edil en la sesión, ausencia que justificó a partir de problemas de salud. “La realidad es que tengo problemas de salud desde hace mucho tiempo. Sufrí una mala praxis tras el nacimiento de mi hija, me sacaron el útero por ello y eso me trae problemas urinarios, más mi edad” expresó la concejal.

El martes por la mañana, la miembro del bloque oficialista fue convocada por el intendente, donde le transmitió el anuncio sobre su traslado. A partir de este encuentro, circularon algunos comentarios que indicaban que la edil se había negado a abandonar su puesto, a lo que ella respondió desmintiendo de la siguiente manera: “Soy un comodín. Donde el intendente diga que tengo que ir, voy a ir. El proyecto político es lo más importante. El martes a la noche me llamó un compañero y le dije que estaba con fiebre, solo pensé en ponerme bien. Lamento en el alma los dimes y diretes diciendo cosas que no son. Desde el 2011 estamos en este camino y lo único que miramos es el proyecto político. Yo sé hacia dónde va la gestión y hacia dónde voy yo”, expresó Mónica Prada.

La edil aseguró que no hubo reclamos por parte de sus compañeros tanto de su bloque, como el opositor, y que jamás ha faltado desde que comenzó a formar parte de la gestión, allá por el 2011. “Trabajamos todos los días y estamos constantemente analizando las ordenanzas. Ratifico mi compromiso con el proyecto, tengo sobradas muestras de lugares donde he estado, siempre con responsabilidad. Me siento una pieza importante para el equipo. No estoy enojada con el intendente por esta decisión, iré a donde me diga. Aunque me bajen de categoría seguiré en el proyecto. No hay que olvidarse de dónde viene cada uno. He demostrado con creces mi lealtad hacia Alta Gracia, que desde el 2011 ha crecido muchísimo ”, manifestó la concejal. Sobre su nuevo puesto, Prada declaró que la reubicarán dentro del ejecutivo y que el intendente mismo quedó en informarle sobre su nueva labor.