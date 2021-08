Dos grados en una escuela primaria con presencialidad plena en Alta Gracia

Gisela Gezmet, Directora de la Escuela Padre Viera, confirmó a RESUMEN DE LA REGIÓN que tercero y cuarto grado-con 30 niños cada uno- comenzarán a funcionar con presencialidad plena, sin burbujas, desde el 9 de agosto. También comenzará a funcionar nuevamente el PAICOR con modalidad de almuerzo. Los niños y niñas ingresan a las 13.05 y se retiran a las 18.20. La primaria funciona momentáneamente en el predio de Los Salescianos.

El resto de los cursos, nivel inicial y primero y segundo grado por burbujas como antes. Y como se definió a nivel nacional, todo el primario con una hora más y la sala de 5 media hora más. El secundario continúa trabajando con burbujas, sistema bimodal-una semana presencial y una virtual- y también, con una hora más de clases.

La directora relató a este medio que la decisión fue tomada a a partir de múltiples factores, entre ellos, que la virtualidad no los favorecía, teniendo en cuenta la idiosincrasia de las familias que asisten a la institución. En primer lugar no hay buena conexión de internet en la zona sur de Alta Gracia: “Pedimos wifi gratuito para las plazas de la zona, pero aún no lo conseguimos. Además de no brindarse un buen servicio de internet, muchas familias tienen uno o dos dispositivos electrónicos, con cuatro o cinco niños y los padres trabajan todo el día, entonces les es difícil conectarse a la clase virtual o bajar una aplicación”

Gezmet explicó que a partir del nuevo memorándum que envió el Ministerio de Educación, habilitando la posibilidad de presencialidad plena para las entidades que cuenten con el espacio, presentaron un escrito ante Inspección del Nivel Primario, explicando los motivos de la solicitud, con el tamaño de las aulas y se les dio el permiso para poder arrancar. “Tenemos buena recepción por parte de los padres también” afirmó la autoridad. “En primer y segundo grado determinamos continuar con las burbujas ya que es más difícil para ellos cumplir los protocolos, los más grandes los cumplen” continuó.

Durante las clases virtuales, se intentó desde la institución facilitar el acceso a los contenidos, desde alcanzarles las fotocopias, un manual-ya que no contaban con internet- y también se organizó una campaña de donación de celulares, para brindarle un dispositivo a cada familia, por lo menos.

Desde el Ministerio de Educación de la Provincia aclaran que, de manera excepcional, en aquellas escuelas en las que el aforo que indica el protocolo o el espacio físico que tengan disponible se los permita, se autoriza a que puedan tener presencialidad plena con prioridad en los últimos años de cada nivel: sala de 5, 6 grado o últimos años del secundario.

En un principio, esta medida resuelta en el protocolo provincial estaba destinado a escuelas rurales y técnicas, con sexto grado, en primaria, y sexto y séptimo del nivel secundario.