Duilio Silva: «Cuando estuve en la Dirección de Desarrollo, siempre estuve en la calle, nunca detrás de un escritorio»

El Director de Desarrollo, Duilio Silva, dialogó con los integrantes del equipo de «Todo Pasa», realizó un balance de su gestión y habló sobre el ballotage.

«La dirección trabaja todo el año, cuando hace mucho frío, cuando hace mucho calor, las tormentas, siempre estamos asistiendo a la sociedad en sus necesidades. Soy una persona que cuando trabaja lo hace al 100%. Atendimos a los vecinos en pandemia y luego me tocó ir abriendo las guarderías, los espacios públicos…Tengo mucho desgaste físico y psíquico porque me gusta estar en todos lados» afirmó el funcionario.

Sobre su trayectoria -siempre tuvo «hinchada» Silva- contó: «Tengo territorio, vengo caminando y construyendo desde chico. En 2018 nos reunimos por primera vez con Marcos Torres y desde entonces construimos juntos». «Torres demostró que es un líder con todas las letras: las obras que se realizaron, tener esquema y equipo, trabajar en conjunto con todas las áreas lo hizo demostrarle al vecino de lo que es capaz. Ahora el desafío es no decaer, la vara quedó alta. Seguiremos por el camino del progreso y de la solidaridad» agregó.

Con respecto a las posibles internas, relató: «En política no existen los jefes, sí compañeros de equipo».

En esta segunda etapa, Silva vuelve al Concejo Deliberante. Sobre ese tema, dijo: «Para mí no es un frizzer el concejo: todo lo contrario, tenés más libertad para trabajar, construir y posibilidad de crecer».

«Al que no le cayó bien el acto donde llené el Partido Justicialista no entiende de política. Era el momento de apoyar a Marcos Torres. Quien me conoce, sabe lo que he sido, lo que soy y lo que seré. Ser la oveja negra me dió la posibilidad de ver las cosas de afuera. Cuando estuve en desarrollo estuve siempre en la calle, nunca detrás de un escritorio» aseguró.

Con respecto a la toma de posición de varios jefes comunales con respecto al ballotage, expresó: «Entiendo que se acabó la obediencia de vida».

Y opinó: «Se enfrentan dos modelos. La deuda es terminar con la pobreza. Por factores propios y ajenos, este gobierno le encontró la vuelta. Massa expresa la idea de unión y celebro que los jefes comunales puedan expresarse. Nuestro espacio, la ´17 de octubre´, entiende que tenemos que apoyar a Sergio Massa, no es discutible, por ejemplo, la educación pública». «Nadie es dueño de los vecinos, ratifico su apoyo, no es lo mismo que gobierne Milei que Massa, estamos en la vereda de enfrente».

«Por supuesto que más adelante mi sueño es ser intendente, pero es muy temprano para hablar de candidaturas. Es un trabajo en equipo, no de a uno, se votan proyectos, todos suman para la ciudad que queremos» finalizó.