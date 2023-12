Duro comienzo para Contini: trabajadores realizarán asambleas a partir de las medidas tomadas

Los trabajadores de la municipalidad de Anisacate, sobre todo los nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se manifestarán el lunes 18 de diciembre desde las 8 horas en la puerta del municipio.

La asamblea se desarrollará con motivo de la no renovación de contratos, la anulación del pase a planta permanente y la falta de dinero para abonar los aguinaldos, medidas que definió tomar la intendenta Natalia Contini tras la auditoría que se realizó hace unos días.

Javier «Tatín» López, uno de los referentes de los trabajadores, dijo a RESUMEN: «Vamos todos los afiliados de ATE ya que las medidas que ha tomado la señora intendenta se desdicen con lo que prometió en campaña, mintió cuando nos dijo a los trabajadores que no nos preocupáramos, ´que no se tocaría a ninguno´. No lo cumplió, por querer avasallar al gobierno saliente, ataca directamente a todos los afiliados en ATE Anisacate».