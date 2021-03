Edu Casal vuelve al ring y la pelea será televisada por la pantalla de TyC Sports

Tras un año de parate, Eduardo Casal volverá a ponerse los guantes para subir al ring contra Raul Pomponio, un porteño, zurdo, a quien el pugilista altagraciense conoce sólo por fotos y con quien se enfrentará en la categoría ligero de hasta 61 kg el próximo sábado en Río Cuarto.

En diálogo con RESUMEN, “el niño” se mostró expectante con la pelea de mañana en la Cautiva, Córdoba; la cual será televisada nada mas y nada menos que por la pantalla de TyC Sports, por “Boxeo de Primera”.

“Estoy entusiasmado y con muchas ganas de subir al ring, despues de un año y medio de inactividad por la pandemia, porque mi ultima pelea fue en octubre de 2019 y es la primera vez que voy a ir a La Cautiva, se que el lugar queda a unos 100 km de Rio Cuarto, así que las expectativas son muchas” inició el deportista.

Consultado por su rival en esta pelea, Casal dijo: “Vuelvo contra Raul Pomponio de Buenos Aires, mucho no se, solo eso, lo voy a conocer el sábado, busque sus peleas pero no hay, lo único que se es que es zurdo y esa es la unica desventaja entre comillas porque la preparación cambia mucho pero no es algo a lo que no nos hayamos enfrentado a la largo de la carrera así que no va a ser nada nuevo para nosotros”, dijo.

La disputa podrá seguirse a traves de la pantalla de TyC sports y se estima que será a partir de las 23 hs.