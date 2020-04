Educación: Sí habrá vacaciones de julio

Si bien la cuarentena tiene fecha límite del 13 de abril, las clases no se retomarán y seguirán desarrollándose a distancia.

“Tiene que haber vacaciones. No me quiero adelantar porque no sabemos cuándo vamos a volver a las clases, aunque los maestros siguen trabajando a la distancia mientras transitamos una pandemia impensada. Cada decisión que tomemos tiene que ser para el bienestar de todas y todos, pero nuestra sociedad va a necesitar un respiro cuando superemos este desafío que nos golpea a todos”, afirmó el funcionario en declaraciones a un medio nacional.

El ministro remarcó que si hay que modificar el calendario, se hará con las provincias, las organizaciones sindicales y también con las familias una vez superada esta pandemia