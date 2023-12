Eiben: «Las herramientas democráticas son las que se están aplicando ahora, defendiendo a los trabajadores»

El congresista del Parlasur, Rodolfo Eiben, referente de la La Libertad Avanza en Córdoba, fue entrevistado por el equipo periodístico de Alta Gracia sobre los anuncios que realizó el presidente Javier Milei y la respuesta de los argentinos.

«No hace falta aclarar que el caos que traía la Argentina viene del gobierno anterior. Los corruptos que estuvieron dejaron el país en quiebra. La Argentina como todo país federal se ha visto envuelta en una situación de caos absoluto y esto tiene que ver con 20 años de kirchnerismo y el país ya no aguanta más. Hubiera sido Milei o cualquier otro, e iba a pasar lo mismo. Esta es la única solución para sacar el país adelante, para que la gente y las empresas tengan actividad laboral, hubiera sido imposible mantener el trabajo en el esatdo y en las empresas privadas. La única alternativa es ordenar la casa. Venimos de años de corrupción y de emitir sin límites, está destruída. El peso argentino en otros países no tiene valor. No es culpa de las medidas de Javier Milei, es culpa de este grupo de inexpertos con ansias de llenarse los bolsillos» explicó Eiben.

Con respecto al gobernador Llaryora, opinó: «El gobernador Llaryora tiene que saber el alcance de sus palabras y como adecuar las medidas institucionales a su gobernación, Llaryora es absolutamente responsable de su gestión. También todos quienes estén al lado de una caja del estado -jefes comunales e intendentes también-. Espero que sepa como manejarse, como administrarse, en el municipio lo pudo hacer, espero que a nivel provincial también».

En relación a los protocolos «antipiquetes» elaborados por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo: «Las herramientas democráticas son las que se están aplicando ahora, no las que se aplicaron durante el descalabro. La gente trabajadora va a ser defendida. El que va a trabajar tiene que tener libre circulación sino ¿cuál es la ley?. Quienes no lo entienden serán castigados. Acá debe haber orden. No se puede salir a gritar con chicos en los brazos ni cobrar subsidios para no trabajar, eso es lo que no vuelve. El que paga los impiuestos, el que genera trabajo, es al que hay que defender».

Sobre las medidas que anunció Milei, el legislador detalló: «Lo he visto muy bien y estarán sujetas a las modificaciones que sean necesarias. El desmanejo de Aerolíneas Argentinas, los sueldos de los ñoquis que están trabajando allí, donde necesitan 3000 personas y hay 8000 contratados. La falta de insumos en hospitales, la falta de stents para las intervenciones quirúrgicas. Aquí hay necesidades muy urgentes. Hay una mafia carterizadas de prepagas que le pagan muy mal a los médicos. Esto debe ser revisado y castigado. Para lo otro no hay tiempo de esperar a discutir en el congreso».

«Es necesario largar las medidas y tomar decisiones y si es necesario los legisladores tienen que trabajar toda la noche para sacar adelante al país» agregó.

En relación a si habrá avance partidario en las entidades tales como el ANSES y la AFIP, Eiben contó que debía tener una reunión con el Ministro del Interior diez días atrás pero que se atrasó por los hechos ocurridos y que se dará en los próximos días, también está hablado con Llaryora. «Hay que constatar que renuncien los anteriores. Todos los organismos nacionales están usufruptuados por gente que no trabaja». «En caso del ANSES, lo que puedo adelantar es que hay delegaciones que van a ser cerradas porque hay mucho que va a ser digitalizado. Dudo que se tomen cargos nuevos eso no es la realidad» concluyó.