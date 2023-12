«El 50% del parque automotor presenta irregularidades»

Durante la mañana de este martes, Noelia Rodríguez Fidalgo de la Aseguradora Rodríguez Fidalgo, se comunicó vía telefónica con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», contó las cuestiones que genera no contar con un seguro: «La Ley de Seguros establece que todos deberíamos estar circulando con una cobertura de seguros, por lo menos lo que es la cobertura básica de la responsabilidad civil para cubrirle los años a los terceros y los pasajeros transportados. Más de la mitad de los autos estarían funcionando sin esta cobertura. No es solamente tener el seguro porque si, sino es tener la conciencia del daño que uno le puede producir a otro».

«La gente deja de pagar el seguro por cuestiones económicas actuales, pero esto es peligroso. Hay un montón de compañías de primeras líneas. Si vos no tenes el seguro, tenes que pagar el siniestro. Si estás en otro país, vas preso. Todo lo que es daños materiales, la policía no interviene. Y es muy injusto para quien interviene su patrimonio. Todos tienen que tener el seguro de responsabilidad civil básico, es obligatorio», dijo.

«El problema surge en el caso del siniestro. El seguro cuesta entre 4000 y 5000 pesos por mes, pero todos somos hijos del rigor. Hay una falta de rigor, en otro lado del mundo si vas sin seguro vas preso. Lamentablemente todo se normaliza, y ambas partes son las perjudicadas en un siniestro», mencionó Rodríguez Fidalgo.

«Es una responsabilidad civil, en una aseguradora de primera línea y con el pago al día. Esas son las cosas que si no las cumplis, no tenes seguro. El vehículo es un arma que si no lo cuidas, podes destruir una vida. Simplemente es pagar la cobertura. Ante cualquier consulta, nos encontramos en la Avenida Belgrano 39, al frente de la Plaza Solares», finalizó