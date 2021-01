“El agua puede tener un poco de turbiedad pero eso no significa que no sea apta para el consumo”

La semana pasada, RESUMEN compartía la queja que una vecina de la ciudad hacía a través de las redes sociales, en la cual aludía al estado del agua. “Limpié la pileta, la dejé cargando toda la noche y me encuentro con esto”, decía el posteo al que acompañaba con una fotografía de la pileta llena de agua de color amarronado. ¿Esto nos dan de tomar?, agregó. Al reclamo se sumaron varios comentarios de personas de diferentes barrios que, sostenían el mismo malestar.

Ante esto, Ennio Mazzini, Presidente de Cosag, en comunicación con la 88.9, aclaró que la situación se debe a las últimas crecidas que se registraron en los ríos pero remarcó que el agua es apta para el consumo.

“Nosotros tuvimos mucho tiempo de sequía y el suministro se nos complicaba bastante, sumado al gran consumo que hay, tanto para riego como para el llenado de piletas, entonces eso dificultaba la presión durante el día. Hacía falta que lloviera pero esto también nos sabe traer complicaciones”, inició Ennio aludiendo a que las recientes crecidas del Rio Anisacate -del cual utilizan el agua- hacen que se arrastre mucho barro y hasta cenizas, sobre todo con las primeras crecidas.

“Afortunadamente a diferencia de otras localidades nosotros no tuvimos que cortar el suministro. Se trabajó bastante en el proceso de potabilización y lo superamos muy bien. Si tuvimos inconvenientes en cuanto al color y a turbiedad del agua pero eso no significa que no se apta para el consumo. Hay que recordar que Alta Gracia trabaja con una planta potabilizadora vieja y cuando recibimos agua con mucho barro nos vemos obligados a curarla pero los análisis que se han hecho en la planta potabilizadora confirman que es agua apta para el consumo humano”, aclaró el Presidente de Cosag reconociendo que si quisieran llegar a un cristalizado del agua podrían hacerlo pero le llegaría a una cuarta parte de la población.

Por ultimo Mazzini remarcó la necesidad de cuidar el agua y evitar los derroches. Así mismo afirmó que por el momento el servicio está asegurado.