El altagraciense Rodolfo Eiben asumió como Presidente del Partido Demócrata

«Quiero agradecer a todas las autoridades y referentes políticos de distintos sectores que me acompañaron en mi asunción como Presidente del Partido Demócrata de Córdoba» expresó Rodolfo Eiben, referente y precandidato a gobernador de Córdoba por ese espacio político-partidario.

Y agregó: «De manera especial al equipo que conforma el Partido Demócrata de Córdoba, por haber logrado llegar a este momento y tener nuestro partido normalizado».

Ayer a las 19 horas, el Partido Demócrata proclamó la lista de autoridades que ganó las elecciones en junio de este año. El evento se realizó en el Hotel Howard Johnson en la ciudad de Córdoba. El evento fue exclusivo para los integrantes del partido, asistiendo un total de 200 personas. Figuras como Milei asistieron de manera virtual, ya que sus deberes burocráticos no le permitieron viajar hacia la provincia de Córdoba.

Este acto significa que el partido ha quedado normalizado ante la Justicia Electoral Federal de la provincia. Rodolfo Eiben, referente de esta facción política, explicó a este medio: “Esto implica nuevas responsabilidades en la lucha político-partidaria. Ahora hemos puedo al PD en el escenario político de la provincia”.

Con respecto a los posibles candidatos para las elecciones venideras del 2023, Eiben adelantó que a nivel nacional, Javier Milei es apoyado por todo el partido liberal como candidato a presidente. Por el lado de provincia, el mismo Eiben sería precandidato, junto a otras figuras, pero no confirmó ninguna. “Estamos consolidando el espacio liberal. En Alta Gracia también estamos trabajando en sumar una opción. No creo que vayamos unidos a otras fuerzas. Si hay algo que tenemos es decencia y proyectos, no muchos tienen esas condiciones. Tenemos propuestas no sólo de coyunturas, sino también de fondo, como la modificación del sistema de licitaciones públicas de Obras Públicas, para terminar con la corrupción”, comentó el abogado.

El partido ya se encuentra abriendo y armando juntas promotoras. Recientemente, mantuvieron una reunión con la Sociedad Rural, donde escucharon sus reclamos y a partir de allí se encuentran trabajando en nuevos proyectos para mejorar el sector. A nivel local, Eiben manifestó que tienen referentes muy activos en Alta Gracia, los cuales ya están visitando los barrios, organizando eventos y dialogando con los vecinos sobre sus necesidades.