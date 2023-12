El amor de una familia: José María Muscari adoptó a un adolescente de 15 años

“Paternidad”, esa fue la palabra con la que comenzó a escribir al mediodía de este lunes José María Muscari en su cuenta de Instagram, junto al emoji de un corazón y como título de un emotivo texto que compartió con su casi medio millón de seguidores. Con ese conmovedor mensaje, comunicó que adoptó a un adolescente de 15 años. “Siempre deseé ser padre y llegó el momento. Lucio llegó a mi vida y yo a la de él”, aseguró el director teatral.

Acompañando al texto se encuentra una fotografía, donde Muscari posa de frente, mirando a cámara, apoyando su rostro y su mano sobre el hombro del chico, quien está de espaldas, con el fin de resguardar su identidad ya que es menor de edad. Según explicó el artista, la historia de Lucio se volvió viral en octubre pasado cuando realizó un video en el que buscaba “ser parte de una familia unida”.

“Estoy súper movilizado”, le contó Muscari a medios de comunicación nacional, en medio de una requisitoria periodística que lo tomó por sorpresa. Es que las repercusiones por su anuncio se expandieron por la comunidad artística y todos querían tener su palabra. “Ahora estoy súper enfocado en Lucio estos días”, agregó el productor, que compartió la emoción de su madre, feliz por convertirse en abuela.

“Lucio me adoptó y yo lo adopté. Y ahora es todo amor, intensidad, emociones y vida increíble con un adolescente. Lucio, mi hijo, tiene 15 años y si bien estamos en un proceso de guarda, hoy ya es mi hijo porque así lo indica mi corazón”, consideró José María en su extensa publicación: “Estos últimos meses fueron de mucha intensidad para ambos y ahora nos estamos aclimatando al otro: quizás nos estábamos buscando y no lo sabíamos”.

Además, explicó que en el mes de octubre, cuando el video de Lucio se hizo viral, él se encontraba de vacaciones en Europa y aquella historia que contaba el joven lo “atravesó como un rayo”. “Sentí algo inexplicable, una certeza atravesó mi alma y mi razón y sentí una claridad apabullante”, se sinceró. “Es mi hijo”, pensó en ese momento. “Y con esa certeza me anoté en la convocatoria pública y la vida hizo lo suyo”, siguió en su relato.

“Durante muchos años creí que sería padre de un bebé y hoy a mis 47 años amo que mi bebé ya tiene 15 años y aún nos quedan muchísimos años de padre e hijo juntos por recorrer”, se sinceró el director artístico.

Sin embargo, aprovechó la oportunidad para “agradecer al universo que conspiró para esta unión para siempre”. Y detalló cómo es su día a día desde que están comparten el proceso de guarda: “Amo hacerle el desayuno con leche chocolatada, amo escuchar sus pensamientos sobre el anime, amo abrazarlo y que lloremos juntos si algo nos mueve emociones”, y agregó que su mejor plan es ver series o películas a través de plataformas por streaming.

“Amo irme a dormir después de llevarle un vaso de agua a su habitación y ver si está todo bien y despertarme un rato antes que él a la mañana para irlo a despertar con abrazos; amo que me diga: ‘pa, papá, viejo o viejito’. Amo a Lucio, mi hijo”, enterneció Muscari con sus palabras.

“Lucio es amor”, afirmó José María sobre el final del texto y se mostró con las emociones a flor de piel: “Escribo y no puedo parar, se me moja la pantalla y no es metáfora. No puedo contener el torrente de lágrimas del amor”.

Por su parte, la mamá del artista no pudo contener la emoción tras enterarse que se había convertido en abuela: “Este fue el maravilloso momento que mamá Cuky influencer se enteró de que es abuela”, escribió Muscari en la story que compartió en las redes sociales, donde se puede ver a la mujer muy emocionada por la noticia.

“¿En serio?”, pregunta Cuky, tratando de salir de la sorpresa. “Mañana viajo a Corrientes a conocerlo”, le explica José María, y “Te felicito hijo. Van a ser muy compañeros. ¿Por qué llorás? No”, pregunta ella, mientras las lágrimas brotan del artista. “Van a ser muy compañeros. Te va a querer. Vos lo tenés que querer. Tengo una cosa… Un nietito… No, un nieto. Pero no tan chiquito, está bien esta edad”, le reconoció Cuky a José María, mientras el epígrafe del video cambia a “Este video lo guardé por meses para mostrar amor en estado puro”.

“Tiene 15 años, es re estudioso. Yo ya estoy chateando con estudiar Biología, como análisis de los animales porque le gustan mucho. Estuvo mucho tiempo dentro de los hogares…”, llegó a decir José María antes de que lo envolviera la emoción. “Estoy muy emocionada hijo. Lo vas a ayudar con cosas del corazón, ¿te das cuenta?”, le contesta y le pregunta ella al mismo tiempo. “Como vos hiciste conmigo”, reconoce el realizador frente a su mamá.