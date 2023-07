«El armado de fórmula para septiembre tendrá caras nuevas»

Durante la mañana de este miércoles, la Concejal por el Bloque Alta Gracia Crece, Lucía Allende, se comunicó telefónicamente con los estudios de 88.9 FM.

Previo al comienzo de la sesión del Concejo Deliberante, la concejal habló de los temas que se iban a tratar durante la jornada legislativa: “Va a ser una sesión tranquila, pero hoy se leen las resoluciones que se van sacando desde las comisiones. Hemos analizado que nos ha llegado un nuevo incremento para todo el personal municipal. Hemos solicitado que haya representantes del Concejo Deliberante en la comisión de relaciones laborales que se hace cada tanto, la integra el SITRAMAC (Sindicato de Empleados Municipales), el Ejecutivo y hemos solicitado también formar parte para poder realizar aportes, inquietudes y poder debatir a lo que hace todo el personal municipal. No es solamente la cuestión salarial, sino también otras cuestiones. Como viene trabajando este gobierno sin posibilidad de apertura y diálogo, no lo ha permitido. El proyecto del Tajamar va a pasar seguramente a la comisión de cultura, para hacer algún tipo de intervención y poner en valor en relación al espacio”.

En cuanto a la derrota de Rodrigo De Loredo en las elecciones de la ciudad de Córdoba el pasado domingo, Allende dijo que “Yo creo que el votante sabe diferenciar y vota a lo quiere convalidar, eso lo viene demostrando. Así los cambios que hay. Vamos a ver que nos va a pasar a nosotros en septiembre. En relación a la derrota de Rodrigo De Loredo, fue un golpe duro para el radicalismo. Teníamos muchas esperanzas de que ganara, pero siempre estamos en el ojo de nivel nacional. No se dio pero hizo una buena elección. Hubo condimentos que no jugaron a favor, por ejemplo la resolución de que no iban a multar a la gente que no iba a votar. Daniel Passerini tiene mayoría en el Legislativo por uno o dos concejales nada más, la va a tener complicada”.

Por otro lado, se mencionaron las elecciones municipales del mes de septiembre, en lo que la concejal contestó que “No se va a repetir la misma fórmula, ya lo dijeron los candidatos del 2019. En lo que va del año, no hemos logrado hasta el momento ganar los espacios expectantes en los departamentos ejecutivos, tanto provincial como municipal en relación a la capital. Pero tenemos esperanzas, y el mapa político va a cambiar en relación a la provincia del 2019. Tenemos un esquema de renovación tanto en el peronismo cordobés como en Juntos por el Cambio, que va a dar frutos para adelante. No son resultados inmediatos, pero estamos encaminados en eso”.

“Se va a dar una renovación de caras para septiembre. El concepto que tengamos para Alta Gracia en ese mes, se van a presentar nuevas caras que se renuevan y le van a hacer bien a la política. Me encantaría ser candidata a intendenta pero no va a ser este año. Voy a trabajar en eso pero no va a ser para septiembre”, finalizó Allende.