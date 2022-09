Durante la jornada de hoy, la edil del bloque opositor visitó los estudios de la 88.9 Alta Gracia, donde dialogó con el equipo de Todo Pasa sobre cuestiones. A nivel local, para esta semana legislativa, el grupo de concejales ha preparado varias resoluciones, comentó Vagni, como beneplácitos por la semana del Octubre Rosa, y la regata de Golf Race del conocido Flaco Granja. Con respecto a la situación de la Colonia Santa Fe, la edil mencionó que se viene hablando con funcionarios del gobierno de Santa Fe. “Si no les interesa como destino turístico Alta Gracia, pero son construcciones impresionantes de una hermosa arquitectura. Hay que ponerlo en valor urgentemente. Han quedado en venir diputados y senadores”, dijo.

A nivel provincial se refirió a los cambios dentro del Gabinete del Gobernador Juan Schiaretti, diciendo lo siguiente: “Va cambiando de figuritas cuando debe solucionar los problemas. A la vista lo único que hicieron fue obra pública con negociados y con una nebulosa con grandes empresas”. La concejal señaló que hay que solucionar problemas de salud, como el gran conflicto con el Hospital Neonatal de Córdoba, la seguridad y la educación. Para Vagni, el traslado de Facundo Torres no es más que “un cambio de figuritas que no va a solucionar nada”. “El gobernador vio que se terminaron ciclos y no se cumplieron con los objetivos. En salud, por ejemplo con las muertes del neonatal, o el cambio de la Directora del Hospital, donde la vinieron sosteniendo. El sistema no va a mejorar si no tengo aparatología, si no contrato más gente o le subo los sueldos. El cambio de figura no soluciona nada”, sentenció.

En cuanto a la actividad partidaria del frente que comparten con el PRO, el Frente Cívico, y ahora el laborismo, la referente radical comentó que cada uno individualmente está, recorriendo ciudades y tejiendo más redes. “Creo que JXC va a recuperar varias comunas, no sé si radicalismo puro. Venimos flojos en el departamento. Estamos de acuerdo en ganar el legislador departamental. Tenemos comunas y municipios donde no pueden repetir y se puede ganar allí”. También se refirió a diferentes figuras dentro de Juntos por el Cambio, como Facundo Sala, quien está marcando fuerzas, ya que empieza la puja de los lugares que se ocupan a futuro para las candidaturas. En relación a las elecciones y los posibles candidatos, Vagni aseguró que no han hablado aún. “Se hablan entre presidentes de los circuitos. Falta un montón para las elecciones, hoy estoy pensando en los proyectos”. Comentó que los lanzamientos individuales como los de Cobo y Contini van sumando al trayecto. “Tenemos que ir consensuados, y bien armados para lo que se viene”. Por otra parte, la edil reafirmó su objetivo de ocupar el cargo del ejecutivo municipal, diciendo: “Quiero ser intendenta, porque hay que hacer consensos, hay que llegar a acuerdos. Debemos definir qué queremos como ciudad, que avizore un rumbo. Una ciudad que sea ejemplo en cuestiones viales, en educación”.

Con respecto a la actividad del bloque en el Concejo Deliberante, dijo: “Nosotros criticamos lo que vemos que está mal. Desde el pliego, no se está haciendo nada de lo que dice el mismo. En el tribunal de cuentas se aprueba el pago de la obra hecha mal o bien. Los peronistas hacen siempre lo mismo, divide y triunfarás”.