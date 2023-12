«El ciclismo es una actividad muy buena desde el lado en que la mires»

Durante la mañana de este martes, Lito Oviedo quien es ciclista de Alta Gracia, se comunicó vía telefónica con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa» y en el marco del Día del Ciclista, el deportista habló de sus comienzos y repasó todo lo que logró gracias a esta actividad: «Uno siempre le hace conmemoración a este día y sale a disfrutar de la bicicleta, tratar de andar y sumar un entrenamiento. Vamos a ver cómo nos acompaña el tiempo, aunque preferimos que llueva porque hace falta. Dejaremos de andar unos días, pero preferimos el agua que está faltando».

«En mi caso, el ciclismo arrancó de muy chico (15 años) como un juego haciendo carreras con mis amigos del barrio, dando vueltas a la manzana. En nuestra época no había tanta tecnología, por lo que todo el mundo quería andar en bici, hacer carrera, y esa era nuestra diversión. A medida que fue pasando el tiempo, las carreras se ponían más picantes entre los vecinos, un amigo nos invitó a competir en una carrera en un pueblo. Decidimos seguir el campeonato y gracias a Dios, seguimos haciéndolo con el mismo entusiasmo del primer día», dijo.

En cuanto al negocio, Oviedo mencionó que «Viendo los resultados que se daban, los viajes todos los fines de semana, las carreras, se dio la oportunidad de brindar el nombre tras las competencias a nivel nacional y poner un comercio dio muy buenos resultados. Ahí nació la bicicletería y hasta el día de hoy, seguimos trabajando. Gracias a la bici, hoy puedo vivir del ciclismo y del negocio».

«Nosotros hace 10 años que estamos en el rubro del negocio. En la pandemia, fue una de las principales actividades que lograron liberar y hubo un boom muy grande tras buscarla como alternativa de deporte y desconexión. En cuanto a lo económico, es muy difícil llevar adelante un comercio, y siempre hay que estar preparado para innovar. Hay que formar un equipo para que todo fluya, y así lo hicimos», comentó.

En relación a la amistad con el DT campeón del mundo, Lionel Scaloni, gracias al ciclismo, Lito contó que esta «surgió hace ya bastante tiempo. En enero, yo le mandé una indumentaria de nuestra tienda, y al poco tiempo tuve una respuesta de su parte de agradecimiento. Ahí empezamos a tener una conversación cada vez más fluida y siempre del ámbito deportivo del ciclismo. Hoy es como un habitual tener esos mensajes entre nosotros. Me siento muy gratificante con él».

En cuanto a los caminos y la importancia del deporte, el deportista expresó que «Muchas veces no valoramos el lugar donde estamos, pero siempre digo que tenemos la posibilidad de vivir en el paraíso para andar en bicicleta. Es un deporte muy sano, que te permite desconectar y salir un rato a la naturaleza. Es un deporte psicológico. Es una actividad muy buena desde el lado que lo mires».

«Para el que recién empieza, es un deporte que hay que hacerlo tranquilo, hay que ir despacio y no quemar etapas. Todo lleva su preparación y con ciertos recaudos, para no generar lesiones. La seguridad es súper importante: hay que llevar casco en todo momento, tratar de andar con luces, tener mucha precaución, no despistarse. Es un deporte de alto riesgo por lo que hay que tener mucho cuidado», finalizó.