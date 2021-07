El Cine Monumental no abrirá sus puertas esta temporada

A partir de las nuevas disposiciones establecidas por el Gobierno Provincial, el Ejecutivo Municipal dictaminó cuáles serán las medidas que acatará la ciudad de Alta Gracia. Pablo Soler, Secretario de Gestión Pública, dialogó con TODO PASA para comentar cuáles son.

“Hemos tomado la decisión de no adherir por parte del Cine Teatro Monumental, entendiendo que el Cine Teatro tiene una particularidad que, con esta flexibilización, entraríamos en una contradicción, porque justamente el 30% de esa máxima ocupación nos da casi 400, entonces no dejaríamos de aglomerar una gran cantidad de gente“, explicó el Secretario. Sin embargo, aclaró que desde el municipio no se descartan otro tipo de presentaciones con un aforo más reducido.

Con respecto al receso escolar y las vacaciones de invierno, el funcionario expresó que Alta Gracia no dejará de tener temporada. “La provincia ha dispuesto una flexibilización para el rubro turístico y la ciudad no va a ser la excepción. Tenemos lindos museos y bellezas naturales, además la hotelería está preparada, esperando esto para recibir a todos los visitantes con protocolos y cumpliendo todas las normas de bioseguridad”, dijo Soler.

Mientras tanto, aún queda esclarecer cuáles serán los horarios de cierre de algunos locales comerciales, ya que lo que refiere al rubro de gastronomía se extenderá hasta las 23hs la hora de apertura. Pablo Soler comentó que esta semana los ministros se juntarán con los intendentes y jefes comunales para unificar todas estas cuestiones.