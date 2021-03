El Club Colón cumple 100 años: mucha vida, mucha historia

Muchos dicen que 20 años no es nada, ¿Y 100?. Para cualquier persona que hable del aniversario de una institución sin haber sido parte intrínseca del lugar, puede significar solo eso, un año mas. Sin embargo, en estos 100 años del Club Colón de Alta Gracia es difícil creer que alguien no haya vivenciado un debate de política- por momentos intenso- mientras jugaba a las bochas; lanzado hacia el aro de básquet una que otra pelota o se haya puesto los guantes “a lo Cortez”. Ni hablar de aquellos asados que ameritaban charlas interminables después de un partido- y del que mas de uno salía con una copa de más- o aquellos bailes de cuarteto en los que “no cabía un alfiler”. Y si, historias que hoy no podrían repetirse y que no generan otra cosa mas que nostalgia.

El 31 de marzo de 1921, un grupo de vecinos de Alta Gracia firmaba la personaría jurídica y lo que hasta ese entonces había sido una “pequeña idea deportiva” se convertía en una entidad. Así nacía el Club Atlético Colón. Con Raúl Menendez, actual Presidente del Club, RESUMEN hizo un breve recorrido por su historia.

Apenas ocho días antes de aquella firma, el Sr Retto, propietario del lugar, junto a la familia Maldonado, a Los “Turri”, a la familia Amiune, Raul Luppi, Don Antonio Minicone y Aldo Fertonani, entre otros, se reunieron para gestar el Club, siendo el pilar deportivo: las bochas. Es por ello que en la historia muchos confunden la fundación del Colón con el día 23 de marzo pero, el mismo no se constituyó legalmente hasta el 31 cuando adquirió dicha entidad jurídica.

Los primeros Presidentes…

Quienes condujeron los destinos del Club Colón fueron realmente muchos, no obstante, el primer Presidente constitucional fue Roberto Santillán y despues, logicamente, vinieron muchos mas. Se los elegía cada dos años. José Infante, por ejemplo, estuvo al frente de la Presidencia por 25 años consecutivos, Marcelo Rojas – ex Intendente de la ciudad-, otros 10 años y la familia “Montenegro” unos 15. “Hubo presidentes que hacían un período y se iban por cuestiones personales o de salud y en otros casos se cambiaban los roles, quien había sido Presidente pasaba a ser vocal y el Vice se convertía en Presidente y así”, contó Menéndez.

Las primeras canchas…

La primera cancha del Club Atlético Colón fue en calle Alfonsín, ex Mexico, donde se ubica hoy Supermercados Disco. No era un terreno propio, allí estaba la compañía Minera. “Después la cancha fue en la Plaza Mitre hasta que con fondos genuinos del Club se compraron las dos manzanas donde hoy está el Hospital Regional y ahí se hacen las canchas definitivas de futbol. Después nosotros nunca supimos que Gobierno expropió los terrenos a Colón para hacer el Hospital. Los terrenos que le ceden al Club después de eso fueron los de atrás de calle Ituzaingó, allí estuvieron las ultimas canchas, había vestuario y todo, estaba bien armado pero cuando desaparece la Liga Departamental de Fútbol todo eso quedó abandonado”, agregó el actual Presidente de Club Colon.

Los premios…

El Club Colón fue un verdadero “semillero” de talentos. Por allí desfilaron y “se hicieron” destacadas figuras del deporte y se han obtenido importantes premios a lo largo de los años, como la Copa Chalinger, cuyos unicos ganadores fueron solo de dicho Club. “Cuando estaba la Liga Departamental de futbol de Santa Maria, al equipo que ganara cinco veces consecutivas el campeonato, se le adjudicaba la Copa Chalinger y fue ese el unico Club que ganó esa Copa, ninguno mas después”, recordó Raul.

Pero, sin duda, quien fuera “el capo” del deporte en Alta Gracia de los 40, fue el Maestro Rodolfo Butori. Entre los recuerdos del Club hay aún una fotografía tomada en 1948 en Plaza Mitre donde el profe posa junto a sus alumnos en lo que en ese entonces se conocía como “Cuerpo de cadetes” y que hoy sería un equipo de atletismo donde se practicaba futbol y basquet, entre otros. De entre los alumnos de Butori estaban Norlberto “Chiche” Gutierrez, Juan Turri y Marcelo Rojas. En patín artístico, se destacaban los hermanos Adam y décadas más adelante, “los hermanos Cortez” en boxeo quienes en una competencia en el Club Colon, ganaron el campeonato Sudamericano.

Del tango al tunga-tunga

Y si de artistas se trata el Club Colon también fue escenario de cientos de importantes cantantes de diferentes géneros musicales a lo largo de los años. Entre ellos, se destaca la presencia del gran Mariano Mores junto a su hijo, la de Juan D`arienzo, Alberto Castillo, entre otros.

“Este fue siempre un Club de familia, yo venia desde chico, me crie acá, mi padre era miembro de la comisión y mi madre estaba en la contra, el Sporting (risas) , veníamos a los bailes y todo inició con la parte tanguera y después vino la época mas joven. Había un programa de televisión que se llamaba “El Club del Clan” en el que estaba Palito Ortega y varias veces vinieron acá, después vino Palito Ortega solo. Todo contratado y con plata del Club, nunca hubo intermediarios y bueno, después vino la época cuartetera y Cuarteto Leo por ejemplo era moneda corriente acá. Había un conjunto que se llamaba Los Boyeritos, uno recuerda porque era un grupo que hacía Tango, pasodobles y demás; y acá sabia haber una foto que no está mas, una foto de Plaza Mitre donde se la veia llena de caballos y sulquis. Todos los que venían a ver a los Boyeritos estacionaban ahí”, contaba Juan a la vez que recordaba que las veces que Chebere se presentaba en Colon debían habilitar una segunda boletería y las filas llegaban a dos cuadras ni hablar de la presencia de La Mona. “La Mona vino de chico con Cuarteto Leo y después cuando se hizo solista, al segundo lugar que vino fue aca, al Colon”.

El Club hoy…

Tal parece que los años dorados del Colon quedaron lejos y hoy y en el marco de una pandemia que parece interminable, el futuro del Club es incierto. El estatuto por el cual se rige sigue siendo el mismo de hace cien años atrás, no obstante y en este contexto tan particular, hay obviedades que no se cumplen. “El estatuto dice que aquel socio que tenga deuda de tres meses consecutivos con el Club será apartado y que si un miembro de la comisión directiva falta mas de tres veces a una reunión, también queda excluido del cargo. Eso no pasa hoy, ni siquiera hay socios, ya nadie paga nada. Además antes se armaban unas trifulcas barbaras para ver quien era el nuevo Presidente del Club, hoy todo eso se ha desvirtuado”, contó Juan quien ocupa ese lugar desde el año 2018 pero forma parte de la comisión desde el 97.

La vieja estructura de la secretaria es la construida alla en 1921, lo mas actual fue el techo de la cancha de basquet, tinglado que donó el entonces Gobernador Juan Zanicehlli, una vez que vino a comer un asado al Club y dejó un cheque a modo de colaboración.

“Después nosotros pintamos el club todos los años, siempre con fondos propios y lamentablemente todo se va rajando, hoy en día mantener o conservar ese techo de 1921 saldría una fortuna, hoy no tenemos ni para una lamparita”, añadió Raúl.

En la actualidad y por obvias razones, no puede reunirse toda comisión directiva. “Tomé la decisión de que nos reunamos solo el Presidente, el Secretario y el Vocal primer, nadie mas. Lo que estamos tratando de hacer es que nos aprueben presentar el balance que debíamos presentar en 2020, el año que viene porque no se ha hecho nada ¿Qué balance vamos a presentar”.

Cien años sin festejos, pero cien años al fín…

Según Raúl, desde 2018 se venía preparando la gran fiesta del Centenario, algo que quedó trunco por la pandemia. “Ya se había pagado parte de los souvenirs y es dinero que no recuperamos pero, por otra parte, ha pasado tanta gente que seguro que con alguien ibamos a quedar mal, los medios nos iban a escrachar porque alguie iba a salir diciendo que no invitamos a su padre, a su hermano a su abuelo que también formaron parte del Club y iban a tener razón. Es tanta la gente que uno seguro se olvidaba de alguien”.

Po ultimo y respecto a la pandemia, el Presidente de Club Colon dijo que jamas habían atravesado por una situación de tal parate y recordó cuando ocurrió lo de Cromañon en cuento a los eventos. “En ese entonces también nos tenían muy controlados por lo que había pasado pero igual no fue como ahora”, culminó.