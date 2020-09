El COE Central reiteró a Alta Gracia las sugerencias emitidas días atrás

El domingo 30 de agosto el COE Central recomendó a Alta Gracia suspender todas las actividades comprendidas entre las 19 y las 06 horas. El escrito establecía explícitamente: “… en función de la información sanitaria y condiciones epidemiológicas, las medidas recomendadas por el Área de Epidemiología y por el Centro de Operaciones de Emergencia son:

A) Suspender las actividades oportunamente habilitadas a partir del 31/08/020 y hasta el 06/09/20 inclusive, en el rango horario comprendido entre las 19:00hs. y hasta 06:00hs., a excepción de comercios de cercanía,

estaciones de servicio, farmacias y demás servicios esenciales, como así también las industrias y actividad gastronómica bajo modalidad de delivery y take away.

B) Realizar seguimiento permanente de las instituciones que alojan a poblaciones vulnerables frente al COVID-19, como las residencias geriátricas, institutos o centros de discapacidad, hogares y centros de diálisis entre

otros, que pudieran funcionar en el municipio.

Hoy, 8 días después, el COE Central volvió a dirigirse a Alta Gracia para recomendar nuevamente lo que ya había comunicado: “RECOMIÉNDASE al Municipio de ALTA GRACIA en base a la situación epidemiológica de la localidad y fundamentos expuestos en la presente, la adopción de las siguientes medidas en el marco de sus competencias materiales y territoriales como así también dentro de sus responsabilidades frente a la pandemia en curso: Reiterar las recomendaciones establecidas por Disposición 148/20 del COE y prorrogarlas hasta el 13/09/20.

En el comunicado, el COE Central adjuntó datos de la situación epidemiológica:

Estos datos ya están desactualizados debido a que Alta Gracia presenta 182 casos, de los cuales 142 están activos.

Hasta el momento, desde el Ejecutivo Municipal no se expresaron con respecto a la reiteración de las recomendaciones. Recordemos que la semana pasada, la respuesta del Intendente de Alta Gracia fue no adherir debido a que “casi el 90% de los casos son contactos estrechos de positivos por reuniones sociales, más del 80% está en su casa aislado en buenas condiciones de salud, no hay internados en estado crítico, no se registran cadenas de contagios en comercios y actividades comerciales”.