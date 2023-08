El Deportivo Norte comienza su sueño del Pre Federal

Llegó el momento tan esperado en el ambiente del básquet, ya que el Deportivo Norte comenzará a transitar después de 20 años la Liga Cordobesa de Básquet en su 26° edición.

El primer partido le tocará viajar a Villa María para enfrentar a Central Argentino el día viernes 11 de agosto a las 21.30 horas.

El Depo se reforzó de la mejor manera para poder llegar fuerte y buscar la chance de poder dar el batacazo y quedar posicionado de la mejor manera y buscar la chance de poder buscar el ascenso a la tercera división el Básquet Argentino.

Emiliano Rossi, jugador interno, viene de jugar en Bochas Sport de Colonia Caroya, quien además será Manager Deportivo. Juan Giuliano, jugador interno y tiene pasado en River y Vélez, Nico Xynos puede jugar de base y alero y tiene pasado en Barrio Parque y Rodrigo Cabrera juega de Alero y jugó en Instituto.

La primera fecha tiene los siguientes partidos. Bochas Sport vs Unión de San Guillemo, C. C. Alberdi vs Gorriones Rugby Club, 9 de Julio Olímpico vs Alianza de Jesús María, A.D.9 de Julio Morteros vs T. B. Matienzo, Tiro Federal Morteros vs Universitario Cba, A. A. Banda Norte vs Acción Juvenil Río 4, Sp. 9 de Julio Río 3 vs F. Ameghino VM, Club Bell vs Unión Central VM, Sp. Devoto vs Pilar Sport, Almafuerte Las Varillas vs C. Sparta VM, Central Argentino VM vs Deportivo Norte Alta G, El Ceibo SF vs Sp. Bolívar Carlos Paz.

El Merengue presento su lista de buena fe de cara al torneo provincial. Paulo Raúl Bonetto, Rodrigo Ezequiel Cabrera, Alexis Caffer, Diego Andrés Calderón Grasso, Lautaro Fernández, Juan Manuel Giulano Fasani, Cristian Javier Lingua, Emiliano Martín Rossi, Martin Sosa, Nicolás Xynos, Lautaro Gerbaldo, Julián Andrawos, Juan Pablo Baldechi Arias, Rodrigo Ezequiel Ferreyra, Lautaro Gudiño, Emiliano Lingua, Lucas Molina, Mateo Moreschi, Carlos Manuel Nates Zalokar, Mateo Joaquín Reynoso Zullo, Agustín Roldan, Pedro Romero, Federico Venecia. Cuerpo Técnico, DT Víctor Adolfo Fernández, AT Juan Ignacio Montenegro, PF Federico Saieg.