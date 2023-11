«El desafío de Sergio Massa es ampliar el espectro de aliados y mejorar lo que haya que mejorar»

Durante la mañana de este viernes, Jorge Guía, Referente del partido de Unión por la Patria, se comunicó vía telefónica con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», el referente habló de lo que fue el viaje y encuentro con Malena Galmarini, junto a diferentes autoridades electas de la provincia de Córdoba: «Estuvimos acompañando a diferentes intendentes, jefes comunales, concejales y tribunos electos (algunos ya en función) y vecinalistas de toda la provincia, en una reunión cognitiva donde fuimos recibidos por Malena Galmarini y fue muy positivo para toda nuestra región».

«Los intendentes y jefes comunales plantearon principalmente el tema del agua potable, que es el problema actual de la crisis ambiental que se vive en todo el mundo, lo estamos viendo y la sequía genera un impacto negativo en varios sectores. Habría que principiar las obras hídricas y Malena en la empresa nacional AYSA es un punto objetivo muy importante para poder trabajar y ver que se puede gestionar para darles obras y soluciones concretas a los vecinos. Como servidores públicos debemos encargarnos de generar proyectos, gestionar que salgan adelante y trabajar en conjunto para darle soluciones a las comunidades», dijo.

«Después se habló del tema de la iluminación pública, sobre el objetivo de la cuestión de inseguridad y ambiental. Y también se habló de empleo que es algo que después de la pandemia quedó muy afectado. Desde el Ministerio de Trabajo de la Nación hemos podido articular muy bien este tema», expresó.

En cuanto al apoyo que le dio el intendente de Alta Gracia al candidato a presidente Sergio Massa en el balotaje del 19 de noviembre, Guía mencionó que «Fue una definición muy importante y fuerte, en un contexto político muy complicado. No me sorprendió porque Marcos (Torres) es un político que tiene una visión sobre la ciudad de Alta Gracia, los acuerdos institucionales y democráticos, y que siempre el objetivo es brindar soluciones a los vecinos. Marcos está predominando a Sergio Massa que es la unidad nacional, sostener la democracia, cuidar el Estado de derecho, y no irnos a un salto vacío de violencia y odio, y mejorar todo lo que haya que mejorar».

Por el lado de los porcentajes de votos a favor del candidato de Unión por la Patria, el referente expresó que «Yo creo que vamos a seguir creciendo. Massa demostró que es un dirigente y funcionario con mucha estrategia, diálogo, mucha apertura dejando de lado las banderas partidarias y proyectando una Argentina nueva a partir del 10 de diciembre. Eso se ha demostrado en el crecimiento del número en las elecciones. Yo creo que vamos a seguir hacia adelante (entre un 20 y 30% más) a la votación del 19 de noviembre».

«La situación con la que se encuentra Alberto Fernández fue una administración complicada desde el 2019. Recibimos un país con la peor deuda externa, muchas pymes cerradas, dos dígitos de pobreza, 90% anual de inflación en el gobierno de Macri. A pesar de lo difícil que fue el contexto (con guerra, sequía y pandemia) se pudo sostener la gestión, se generaron muchas políticas públicas positivas y pudimos avanzar en un montón de cosas», finalizó.