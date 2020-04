“El descontento es porque estamos en una situación de aislamiento y no hay una cara visible en la Comuna”

En la tarde de ayer, vecinos de Villa del Prado se manifestaron desde sus casas y con cacerolas. Así es, el cacerolazo en contra de algunas medidas optadas por la Comuna en un período de aislamiento fueron la causa de este descontento. O, por lo menos, eso manifestó Gabriel un vecino de la zona en diálogo con la 88.9

“Nuestro pueblo está aislado y hay falta de abastecimiento. El problema es que no hay una cara visible en la comuna que nos represente, y nos podemos entrar ni salir,. No tenemos a quien recurrir”, expresa el hombre respecto a la ausencia de Nelson Lujan en el pueblo.

“Acá no hay cajeros y la solución que nos dan es ir a Santa Ana. La mayoría no tiene movilidad propia y transporte no hay. Además, hay vecinos que necesitan insulina y en el dispensario no tienen, no hay insumos y ni siquiera hay control de precios en los comercios. Estamos desamparados dijo el vecino y agregó: Tengo entendido que el Sr Nelson Lujan no puede estar en la comuna por problemas personales, lo lógico seria que haya alguien que lo represente. Él debería pedir una licencia hasta que pueda retomar d las actividades y dejar alguien que sea de villa del Prado no alguien de alta gracia porque por mas buena voluntad que tenga no tiene el conocimiento de nuestras necesidades”, culminó.