El día que el Presidente Raúl Alfonsín visitó Alta Gracia por su cumpleaños

Hoy la Ciudad de Alta Gracia cumple 434 años de existencia. El 8 de abril de 1588 las tierras de la zona en donde años más tarde se erigiría la Estancia Jesuítica fueron otorgadas por merced del Rey Felipe II de España a Don Juan Nieto. Luego del retorno a la democracia, a partir de 1983, hubo un cumpleaños de Alta Gracia que no podía ser uno más: El número 400 ocurrido en 1988.

En ese entonces, la Ciudad era gobernada por el Intendente radical Audino Vagni quien recibió para el cumpleaños cuatricentenario a un invitado de lujo: El Presidente de la Nación Raúl Alfonsín. En una entrevista concedida por el ex Intendente Vagni al programa #TodoPasa de la 88.9, el radical relató las hechos acontecidos ese día inolvidable para los altagracienses: «Como hecho superlativo puedo decir que, lamentablemente, la agenda del Presidente de la Nación no concordaba con la nuestra, por lo tanto fuimos a hablar, junto al Presidente de la Comisión organizadora del evento Oscar Rodríguez Ares y el Senador Provincial Eduardo «El Gordo» Luppi, con el encargado de protocolo de Presidencia y ahí tuvimos que cambiar de día de la celebración, en vez de realizarla el 8 de abril se hizo el 10 para que Alfonsín pudiera participar», narraba Vagni.

«Alfonsín llegó a Alta Gracia desde Córdoba en colectivo. Desde la Municipalidad habíamos preparado uno que era propiedad de la SATAG, el cual fue decorado muy bien, pero desde Presidencia no lo aceptaron como vehículo utilizando finalmente otro», detallaba el ex Intendente. «Con respecto a las llaves de la Ciudad que iban a ser entregadas a Alfonsín, en pleno acto y cuando el locutor en el escenario iba a anunciar la entrega, me percaté que no las tenía y que habían quedado en mi despacho por lo que Él, siempre tan rápido y con un carisma sinigual, dijo: «El Presidente de la Nación no tiene necesidad de ninguna llave para entrar a Alta Gracia», cerró.