El duro relato de la amiga de Aylen: «Creí que la había matado»

Ayer, una joven fue brutalmente golpeada por su ex pareja, cuando regresaba junto a unas amigas tras haber estado en un boliche de la ciudad. Y, por estás horas, el atacante es intensamente buscado por la Justicia.

Quien dio detalles del terrible episodio fue Jacqueline, una de las amigas de la víctima quien estuvo presente cuando todo se dio y asegura haber temido lo peor.

«Eran las seis y veinte de la mañana cuando pasó todo esto. Nosotras fuimos al boliche con Aylen, su hermana, su prima, su cuñado y un amigo que tenemos en común. A la salida, fuimos a la casa de Aylen a buscar las camperas y habrán pasado diez minutos desde que llegamos, subimos al departamento de ella porque Aylen vive sola en la parte de arriba y abajo vive su abuela y su tía. Estaba todo bien, no se veía gente en la calle ni nada. Nosotras entramos y el cuñado de Aylen y nuestro amigo se quedan abajo en las motos. Nos abrigamos, bajamos, yo voy sacando la moto al porche y en ese momento le digo al cuñado de Aylen ‘Fer rescatate‘ porque veía que en una calle diagonal a barrio Córdoba venían tres, dos caminando y uno corriendo encapuchado. Ese era Facundo», inició Jaqueline en diálogo con RESUMEN.

Aylen había terminado la relación con su agresor hacía un mes atrás y, su amiga, sostiene que éste nunca había asumido esa separación.

«Él venía con las manos cerradas y cuando llega hasta la reja de la casa de la abuela de Aylen, tira dos piedras al postigon de la ventana. Aylen se me acerca y le grita que se fuera porque su abuela estaba enferma» agrega la joven. Lo que sucedió después, pudo haber sido una tragedia.

«Él ingresa hasta donde estábamos nosotras, al patiecito, la saca de los pelos. Pero antes le quiso tirar una piedra en la cara y ella se agacha. Yo tenía la moto, lo único que tenía era el casco, le pegué con el casco en la cara, mientras él la arrastraba y no la soltó. Él me empuja, se mete el cuñado de Aylen y se meten los otros amigos de él. Los otros chicos le abrían camino para que él le pegara sólo a ella. Ya la había arrastrado al medio de la calle, le pegaba puñetes en la cara y el cuerpo, le vuelvo a pegar con el casco en la cabeza y el casco se cae. Cuando vuelvo a levantar la vista, él agarra a Aylen y le hace dar una vuelta en el aire, por lo que ella cae con todo el peso muerto en el piso en la calle. Quedó inconsciente yconlosojosabiertos.Yopenséquelahabíamatado, entré en pánico, empezamos a gritarle a la tía que saliera que llamara a la policía. Parecía un perro cuando se ciega con otro perro, fue shockeante la situación, nada podía hacer que parara. Sale la tía de Aylen y él se va corriendo para la Lucio V Rossi con los otros y de ahí no sabemos más nada de él», añadió Jackeline, a la vez que asegura que de no haber estado acompañada, el agresor «la hubiera matado».

La joven fue asistida y atendida en el Hospital a causa de las lesiones. Sufrió contusiones en la cabeza y los huesos y si bien está en su casa, debe permanecer en reposo, con medicación y no puede hacer ningún tipo de movimiento brusco.

«Ella se siente mal por lo que pasó, lamenta que todo haya terminado de esta manera», agrega Jackeline quien estuvo con su amiga horas después del hecho.

La Justicia lo busca intensamente.