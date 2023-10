El escritor Nicolás Ponsiglione presentará su obra literaria en Alta Gracia

La música y la escritura se pueden combinar, y en muchos casos, termina siendo una combinación que deja sensaciones en los espectadores. Por ello, y en el marco de este fin de semana largo, esas dos disciplinas artísticas vuelven a estar juntas para deleitar a Alta Gracia.

El escritor Nicolás Ponsiglione presenta su primera novela del artista denominada “Ciclo del Fuego: la leyenda de Mangoré”, en la ciudad del Tajamar. La presentación del libro será el sábado 14 de octubre a las 18:30 horas, en el Museo Manuel de Falla, con entrada libre y gratuita.

En diálogo con RESUMEN, el autor del material literario contó los inicios de su historia en el mundo de la escritura y brindó detalles de lo que será la presentación en nuestra localidad: “En realidad tengo pasión por la escritura desde muy pequeño, a los 12 o 13 años ya escribía poesía y cuentos. Esa pasión siempre la mantuve, jamás la perdí. Más tarde me dediqué a estudiar muchísimo sobre diversas cuestiones y temas un tanto más filosóficos pero que a la vez requieren de investigación. En 2018 publiqué mi primer libro, un ensayo titulado PsicoHerejía, luego Infancia Adulterada (2020), El Relato Pandémico (2021) y Disgenesia (2022), todos ensayos con contenido reflexivo o filosófico sobre cuestiones de actualidad. Este año dejé reposar un poco el cerebro y activé más el corazón, como quien… Y publiqué mi primera novela: Ciclo del Fuego: la leyenda de Mangoré”.

Para entrar en contexto del evento, el libro, a partir de los dichos del escritor, “Es una novela biográfica acerca de un músico y compositor paraguaya de principios de siglo XX, Agustín Barrios, quien en una determinada etapa de su vida comenzó a ser misteriosamente conocido como «Mangoré». De hecho, se cambia el nombre por el de Nitsuga Mangoré. Este músico no es muy conocido en Argentina (se conoce mucho, en cambio, en los ambientes guitarrísticos), pero es tan importante su obra que es considerado por expertos como uno de los más grandes compositores latinoamericanos del siglo XX, de la talla de un Piazzolla o un Yupanqui, ni más ni menos. La novela por un lado cuenta la parte psicológica, interna, de su vida. Es decir, que fue lo que sucedió en este ser que se pasó de Agustín Barrios a Nitsuga Mangoré. Pero por otro lado, esta biografía «espiritual» está dentro de la trama central de la novela: la historia de un joven estudiante de conservatorio llamado Ezequiel, quien está en profunda crisis y a tan sólo dos días de recibirse”.

“En primer lugar, yo mismo tuve formación musical en el conservatorio de Gral San Martin en Buenos Aires, mi ciudad natal. Estudié guitarra concertista muchos años. En determinado momento de mi vida, la obra de Barrios comenzó a cautivarme de una manera cada vez más profunda. Del estudio de sus obras y su vida emergió en 2019 un concierto de guitarra y narrativa, titulado «la leyenda de Mangoré», que presenté unas 3 veces en sitios de Punilla. Este espectáculo me llevó a la idea de escribir una novela que contase la historia de este músico, y de ahí surgió Ciclo del Fuego. Sin dudas tengo objetivos a varios niveles. En el aspecto más concreto y literal, me parece un tributo hermoso dar a conocer la obra y vida de este formidable músico, de este increíble Ser. En el lado más interno y abstracto, la esencia del libro es mostrar que existe una forma de vía espiritual que se realiza a través del Arte, y que tal cosa no es una locura de pocos, sino algo muy real, muy específico. La novela es una invitación a hacer ignición y adherir al «ciclo del fuego»”, dijo Ponsiglione.

En cuanto al evento, el artista expresó que “Brindará un concierto de guitarra y narrativa, paseando por las 10 mejores obras de este músico, mientras entre tema y tema vamos paseando por los hitos más importantes de su vida y de su búsqueda interna. Allí quienes gusten de adquirir mi novela, van a poder hacerlo. Dentro del país, recomiendo comprar el material en Mercado Libre, o Alfarero Librerías, o bien consultar a través de mi instagram (@nicolasponsiglione) en donde se puede adquirir según la ciudad. Fuera del país, se consigue en Amazon (papel y en ebook)”.

“La idea es compartir con todo aquel que tenga la sensibilidad para entender de qué hablo, y para gustar de la música de calidad indudable. A la gente yo le diría que por un lado, que se imaginen una música que combine, por un lado, lo mejor de la música clásica (sobre todo del período romántico, como Beethoven, Schumann, Chopin, etc.) y por otro lado un poco del folclore paraguayo (guaranias, polkas, etc.), que nosotros poseemos en parte por medio del folclore de la zona del litoral argentino. No porque sí a Agustín Barrios se lo llamó «el Beethoven de la guitarra de las Selvas paraguayas». Realmente son obras que parecen compuestas para piano u orquesta, es increíble lo que logra plasmar en la guitarra. Por otro lado, les contaría que la historia de vida de este músico tal vez le haga resonar cosas muy lindas en su propia vida”, declaró.

¿Qué es lo próximo que se viene en cuanto al trabajo de este escritor? “Estoy trabajando en una próxima novela, más extensa, que se tratará de una trilogía, titulada «La primera bitácora del mundo». Entre otras cosas”, finalizó.