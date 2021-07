El estudio jurídico de Leandro Morer demandó a Alta Gracia por cifra millonaria

En el día de hoy el estudio jurídico del flamante abogado y ex Concejal del Radicalismo, Leandro Morer se presentó ante la sede del Municipio de la Ciudad de Alta Gracia para interponer un reclamo administrativo requiriendo el pago de $4.617.319 en concepto de indemnización para los familiares de una mujer que falleció a causa de un accidente de tránsito el año pasado en la ruta provincial n° 5, a la altura del kilómetro 28. En el escrito presentado, se manifiesta que la mujer era sostén de familia y que por lo tanto al producirse el trágico hecho, la familia quedó económicamente desamparada. El estudio jurídico del radical, responsabiliza a la Municipalidad de Alta Gracia por no haber realizado obras de seguridad vial en la zona del hecho.

El Asesor Letrado Daniel Villar, deberá representar al Municipio en un nuevo juicio en el que todo parece indicar que perdería, otra vez. Lo cierto es, y que varios desconocen, que el patrimonio del Estado Municipal de la Ciudad de Alta Gracia, de donde se cobran cada uno de los juicios perdidos por Villar, se compone de los impuestos que los ciudadanos pagan todos los meses.

La pregunta que se realiza todo el arco político local es que hubiera pasado en el caso de que Leandro Morer ganara las elecciones municipales de 2019 con respecto a esta demanda entablada en contra de su propia Ciudad en donde hoy en día sigue viviendo. El radical, actualmente se desempeña como asesor de su nuevo jefe político, por ahora, el Legislador Provincial Orlando Arduh y también como Asesor Letrado de Nelson Luján en la Comuna de Villa del Prado. Si sumamos estos dos sueldos se podría llegar a suponer que no se quedó sin percibir una cifra similar a la que recibía por sus tareas brindadas como Concejal de la Ciudad, pero como su sueño era ser Intendente de Alta Gracia se entendería que lo que Morer en realidad busca del Municipio es una indemnización particular por no haber podido por tercera vez consecutiva ganar las elecciones locales.