El ex Policía que disparó contra una familia en Anisacate, ahora está imputado de intento de homicidio

A fines de enero, la Justicia local detenía a un vecino de barrio La Rivera, de Anisacate, luego de que este arremetiera a tiros contra una familia de la zona, al parecer, por la música alta.

La locura terminó con cuatro personas heridas y hospitalizadas y, con el correr de las horas, se supo que el inadaptado era nada mas y nada menos que un ex Policía que había sido exonerado durante la dictadura militar, por causas que no trascendieron. Tras allanamiento, la Brigada secuestró varias armas de fuego y el hombre fue alojado en el Complejo carcelario EP 9 (ex Uca).

Hasta entonces, la imputación era por “amenazas calificadas y tenencia ilegal de arma de fuego” y el ex efectivo no estaba ni siquiera acusado por las lesiones que provocó en sus vecinos. Esto, debido a que en la premura se desconocía las consecuencias reales de esas heridas que el padre y sus hijos habían sufrido. No obstante, la situación hoy es otra y el imputado está ahora acusado de «Homicidio en grado de tentativa reiterado y agravado por el uso de arma de fuego», pena que podría alcanzar hasta los 15 años de prisión.