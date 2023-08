El final de Morer: Sin partido ni alianza, el radical se retira de las listas

En el día de hoy el ex Concejal Leandro Morer anunció que no buscará ser candidato a Intendente de Alta Gracia, a dos semanas del vencimiento del plazo para presentar listas en miras al 17 de septiembre. También, al mejor estilo peronista, manifestó que la candidata de Alta Gracia Cambia será Amalia Vagni.

Leandro Morer sufrió cuatro derrotas en total contra Facundo y Marcos Torres. La primera en 2011 cuando fue candidato a Viceintendente de Oscar Tissot y obtuvo el 32%, los más memoriosos correligionarios recuerdan que la previa de esa elección estuvo empecinada en evitar que Morer, entonces Secretario de Gobierno, fuera el candidato a Intendente de la UCR ya que Mario Bonfigli prefirió apostar por su vice y tirarle un centro a Walter Saieg eligiendo la fecha de la elección para el domingo 2 de octubre dándole el suficiente tiempo al Legislador para armarse y ganar el sillón de Lepri con Facundo Torres como candidato a vice.

Lo del 2015 fue realmente traumático para los radicales: La fórmula Leandro Morer-Germán Rodríguez ganó la interna de la UCR derrotando al ex Intendente Bonfigli y al ex Edil Roberto Brunengo bajo una ola de denuncias de intromisión peronista que logró la renuncia de todo el Comité de circuito y le abrió la puerta a una sociedad que perdura hasta el día de hoy: Saieg-Morer. Finalmente, Facundo Torres fue electo Intendente con el 41,1% dejando atrás nuevamente a Morer con el 31,4%.

En el medio de la desconfianza interna y con nuevos socios por sumar, Morer llegó al 2019 a armar una lista dejando afuera a sus alfiles Martín Barrionuevo, Martín Ávila y Martín Núñez Cremades para abrirle paso a los sectores radicales de Vagni y Allende. Días después Ricardo González del PRO quedó confirmado como candidato a Edil. Tras la ruptura interna en el PJ, y con la reiterada ayuda de Walter Saieg, Morer volvió a perder con un Torres: El entonces Secretario de Gobierno Marcos Torres le ganó por 756 votos de diferencia. En ese momento, Morer se estaba yendo del Mestrismo para ir a militar bajo la dirección del Legislador Provincial Orlando Arduh y con contrato de asesor en la Unicameral de por medio. También, Morer fue designado Asesor Letrado de Villa del Prado con Nelson Luján más allá de que hoy ese alcalde radical forme parte de Hacemos Unidos por Córdoba.

Este año, Luis Juez llamó a Morer para que sea candidato a Legislador Departamental por Juntos por el Cambio y el 26 de junio volvió a perder frente a Facundo Torres: El actual Ministro obtuvo el 44,33% mientras que el radical quedó segundo con el 39,22%. Mientras tanto el referente de Morer, Orlando Arduh, se pasó a Hacemos Unidos por Córdoba para ser jefe de campaña de Myrian Prunotto, Vicegobernadora electa.

Los últimos días de Morer para volver a intentar ser candidato a Intendente de Alta Gracia no fueron los mejores: La resistencia que generó su nueva postulación y la intromisión del radical Mario Decara, pedida por él mismo y Barrionuevo, llevó a la ruptura de Juntos por el Cambio local en dos: La UCR se quedó sola con el Juecismo mientras que el PRO y la Coalición Cívica presentaron otra alianza. Desde las sombras no dejaron de operar Walter Saieg y el ex Senador Caserio para intentar favorecer a Morer, otra vez.

Las fallidas estrategias, los malos tutores, las sociedades ocultas, esperar el tan ansiado abrazo radical que nunca llegó y la falta de lealtad a los propios condenaron al ostracismo a un Leandro Morer que hoy se retira de la política activa para dedicarse a la actividad privada.