Durante la mañana de este viernes, Facu Cerda, artista local, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», dio un balance de sus presentaciones durante la temporada y adelantó lo que será el lanzamiento de su primer disco: «Se terminan los dos meses más fuertes de la temporada que son enero y febrero. Estuve trabajando mucho y ahora vienen muchas cosas lindas: giras por Buenos Aires, Santiago del Estero y Formosa. Vamos a seguir tocando por distintos lugares del país. El Carnaval de Jujuy fue una experiencia hermosa, llevamos nuestra música y la recepción fue muy agradable».

«El show en Colectividades fue una fiesta. Estoy feliz de tocar para mi gente y compartí con muchos amigos durante el show, arriba y abajo del escenario. Pronto publicaremos los videos en las redes sociales», dijo.

En cuanto al material discográfico, Cerda mencionó que «Hemos estado trabajando mucho y en marzo, el fruto de todo de ese trabajo, va a salir a la luz. Estamos felices por ese proceso. Se va a llamar Génesis. Mi impronta musical viene desde chico, y ahora es plasmarla en este trabajo. Es nuestra forma de poder expresar nuestros sentimientos. Va a haber de todo, pero nuestra propuesta es megafolklore serrano. Vamos a sacar material inédito de la banda, pero el disco va a salir en formato digital».

«Yo siento que las cosas que no evolucionan se pierden. Y el folklore evoluciona para no perder su esencia y su cultura. Los artistas hacen que el género no se pierda, va más del corazón que lo que se toca. Es parte de un conjunto de culturas que se va formando nuestra identidad», expresó el artista.

«El disco tiene 7 canciones, pasa por distintos géneros musicales. La mayoría de las canciones hablan de amor en todos sus estados. Algunas son historias personales y otras en general. Le ponemos voz a los sentimientos, y estamos en ese camino. Hicimos la producción y grabamos con artistas locales. Estamos felices de entregarles un hermoso material», finalizó.