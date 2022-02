El hockey del AGR logró su primera victoria del 2022

Luego del inicio de pretemporada que fue hace un par de semanas, las chicas del hockey del AGR tuvieron su primer partido amistoso de este 2022, en donde se comienza a ver lo realizado en los entrenamientos, de acara a lo que va a ser el comienzo del campeonato que está pactado para el próximo 19 de marzo.

El encuentro se disputó en el Bosque, en donde La Tablada hace de local, el resultado para la primera división fue más que auspicioso ya que lograron derrotar al equipo local por 2 a 0 con goles de Martina Koszo.

Cacho Aguilera quien es uno de los técnicos junto a Jeremías Otero, dialogó RESUMEN, en donde analizo este primer partido en donde el Naranja y Negro pudo llevarse la victoria

“Jugamos dos tiempos de 30 minutos, el primer tiempo nos costó agarrar ritmo, agarrar la mano al partido, estábamos muy imprecisos, típico de primer partido de pretemporada, ya en el segundo tiempo ya nos acomodamos mejo0r hicimos unas correcciones, a partir de ahí fuimos claros dominadores”.

En los partidos de pretemporada, no se ejecutan córner cortos, ya que se preserva a las jugadoras que defienden, para que no corran peligro que se lesionen, es por eso que opta que se haga un libre desde fuera del área. “En un partido normal hubiéramos tenido varios cortos, tuvimos varias situaciones aparte de los dos goles. Que convirtió Martina. Y tuvimos varias situaciones para aumentar, pero la arquera de ella tapo varia y nosotros no estuvimos fino para la situación, por eso termino con ese resultado fue de esa manera”. Agrega Cacho.

Los próximos compromisos del AGR serán el próximo jueves 24 contra Universidad Nacional en Intermedia y primera, el jueves 3 con Athletic también Intermedia y Primera y sábado 5 a confirmar línea completa con Tablada en Alta Gracia.