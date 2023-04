El hockey femenino de Sporting ya conoce a sus rivales para el Oficial Damas C

Luego de tanta espera, el sueño de jugar a nivel federativo para la rama femenina del hockey del Club Sporting (Menores, Intermedia y Primera) esta llegando a su comienzo, que será el próximo domingo 16 de abril.

Hace unos dias la Federacion Cordobesa de Hockey dio a conocer como será la competencia a lo largo del torneo y dice que en total son 26 largas fechas, donde será ida y vuelta.

Al equipo de barrio sur le tocará debutar en condicón de visitante ante AGEC, equipo a quien hace algunos dias enfrentó en un amistoso (Menores Agec 0 – Sporting 6; Intermedia; Agec 0 – Sporting 0; Primera; Agec 0 – Sporting 3).

Ademas del equipo altagraciense y el equipo mercantil tambien conforman la divicional C, Bochas, Belgrano, Jockey Villa María B, 9 de Julio Rio 3, Gigantes de Pilar, La Tablada «Blanco», Las Verdes, San Martín RC «B» Villa María, Talleres «C» Universidad Catolica/Alianza Jesus María, Universidad Siglo21/La Salle HC «C».

Te dejamos a continuación el fixture completo de la primera fecha.

La Tablada «Blanco» vs Las Verdes

AGEC vs Sporting

9 de Julio vs Gigantes de Pilar

Universidad S21/La Salle vs Bochas Sport

Talleres «C» Univ. Catolica/Alianza

San Martín RC «B» Jockey Villa María «B»

Libre: Belgrano