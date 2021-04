“El Hospital Illia tiene muchos problemas y una dirección que va contra los empleados”

Desde la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), uno de los gremios que agrupa a los trabajadores del sector en la provincia, reiteraron sus críticas al manejo del personal en el Hospital Regional Arturo Illia. Gastón Vacchiani, titular de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), afirmó que “la directora del hospital tiene una visión muy autoritaria” algo que se ve “con el maltrato constante”.

En diálogo con La 88.9, el gremialista sostuvo que no existe un diálogo entre la dirección y los trabajadores: “Nosotros el primer intento fue una solicitud de audiencia. La dirección del hospital nunca nos recibió y posteriormente nos mandó una carta documento. Nosotros apostamos al diálogo con todas las direcciones, con el mismo Gobierno hemos tenido reuniones. Entendemos que la directora tiene una visión muy autoritaria, y se ve en el hospital con el maltrato constante. Ahora ha llegado una notificación de sanción a algunos colegas médicos. Es lamentable que una dirección de hospital en un momento de pandemia, se maneje de esta forma”.

“En realidad, el Arturo Ilia tiene la problemática que recorre a gran parte de los hospitales que es la falta de personal, de infraestructura, las condiciones generales de trabajo. Pero a eso, se le agrega una dirección que actúa directamente contra sus trabajadores y además no ha gestionado el ingreso de personal esencial. Ha habido jubilaciones, falta de personal de enfermería, falta en especialidades médicas. Está el mismo despido de la Dra. Jumene que no se pudo justificar de ninguna forma y que dejó a todo el Valle de Paravachasca sin gastroenteróloga en el sector público. Esa es la situación, entre otras. Vamos a hacer presentaciones al Ministerio de Trabajo porque entendemos que hay sectores que directamente no cumplen con los requisitos mínimos para desarrollar las actividades”, agregó.

El secretario general aseguró que “lo normal” es constituir mesas de diálogo que en otras partes de la provincia existen, pero no en Alta Gracia. “Es cotidiano que los gremios, que las instituciones que representan a los trabajadores se reúnan, excepto Alta Gracia, que no nos han recibido hasta el día de hoy”.

En otro punto, Vacchiani indicó la preocupación que tienen los empleados de salud ante el aumento de casos de Covid: “La preocupación que recorre a toda la población, y particularmente al equipo de salud, se están multiplicando los casos día a día. La ocupación de camas críticas, en AMBA ya hay 100% de ocupación de camas. En el equipo de salud llegamos con un nivel de mucho agotamiento, mucho cansancio, y lo que vemos es que la segunda ola es bastante más virulenta, con más contagio, con otro perfil de pacientes, que requiere más internación”.

“Nosotros seguimos apelando a la responsabilidad de la sociedad, pero entendemos que el principal responsable son los gobiernos, teniendo esta situación de la falta de vacunas, por ejemplo. Entendemos que tendrían que tomar medidas más restrictivas de la circulación”, finalizó.