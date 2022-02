El jueves por la mañana se hará el esperado Acto Público

Daniela, docente de la ciudad de Alta Gracia, expresó a RESUMEN, ayer, su preocupación por la falta de una fecha para el acto público en los cuales se les asigna cargos a las docentes a nivel provincial: «La mayoría de las docentes suplentes estan esperando este acto. El 2 de marzo comienzan las clases en toda la provincia y no tendrán docentes, tampoco están habilitadas las de las jornadas extendidas, es una vergüenza, nos gustaría que esto se haga conocido para que la sociedad sepa que no es que no queramos trabajar».

«Además esto les genera incertidumbre, no saber si tomar un cargo o no. Muchas de ellas son sotén de familia y se cobra un básico de 17 mil pesos» agregó preocupada la maestra.

Por su parte, anunciaron esta tarde, desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) que los actos se realizarán: el miércoles 2 de marzo a las 15 horas (virtual) para suplentes interinos y el jueves 3 por la mañana, para el nivel primario en la Escuela Manuel Solares y el inicila en el Jardín Merceditas.

«Desde nuestro sindicato estamos pidiendo desde la semana pasada que se realicen los actos públicos y nos informaban que todavía no estaba validado el padrón de aspirantes para cargos interinos y suplentes» afirmó Alejandra García, Secretaria Adjunta de UEPC, Delegación Santa María.

Sobre el primero, para suplentes interinos, se informó desde el gremio:

La escuela base convocará vía mail a los aspirantes y se les enviará link de acceso al acto público.

Los docentes interinos que están en la Lista de de Órden de Mérito (LOM) y sean convocados pueden renunciar en el acto público y tomar otro cargo.

Docentes suplentes con continuidad, convocados que deseen tomar cargo, deben renunciar un día antes del acto público a través de la renuncia digital, presentar número de solicitud de renuncia para constatar la misma.

Los cargos están expuestos en la escuela base Manuel Solares.